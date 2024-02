Oxfam Italia, un Manifesto contro le disuguaglianze

Il manifesto Oxfam contro le disuguaglianze

Oxfam Italia lancia il. Densa, partecipata, emozionata: è stata così la seconda edizione del Festival di Oxfam Italia “Creiamo un futuro di uguaglianza” con le sue tavole rotonde, i suoi dibattiti e le sue incursioni in tutti i mondi in cui la disuguaglianza si esplicita in Italia continuando a crescere invece che ridursi.Studiosi, politici, scrittori, giornalisti e rappresentanti della società civile si sono confrontati incon un pubblico, eterogeneo e largo, fortemente interessato a saperne di più e ad impegnarsi sul tema della disuguaglianza. Oltrehanno animato le due giornate che si sono svolte a Firenze, nonostante le intemperanze di un cielo che ha regalato bombe d’acqua e doppi arcobaleni nel cielo azzurro. Insomma, una tavolozza di colori chiari e scuri capace di descrivere al meglio l’alternanza delle storie ascoltate, tra lee della luce che invece si può e si deve portare con il racconto delle belle storie di riscatto e di equilibrio.Come quella portata da, attivista dell’associazione ungherese Labris e coordinatrice del progetto editoriale “C’è una fiaba anche per te”, appena pubblicato in Italia da Bompiani. La, pagina dopo pagina, in un video da parte di un esponente di un partito di estrema destra in Ungheria, ha trasformato questa raccolta di fiabe speciali e inclusive in un caso editoriale in undici paesi del mondo.Un caso editoriale che ha generato un’ondata positiva di, di volontà di scoprire e difendere gli spazi di tutela di ogni diversità, oggi così fortemente minacciati. Una disuguaglianza che parte dalla scuola, coinvolgendo bambini, adolescenti e giovani, che si sposta al mondo del lavoro, sempre più infragilito da dinamiche in cui domanda e offerta non riescono a trovare il giusto allineamento, dalla gestione di ogni diversità - di genere, di fascia sociale, di geografie del mondo - per trasformarsi in economica, sanitaria e persino culturale. E che oggi si esplicita nell’essenziale, come l’accesso all’acqua nei paesi più poveri e colpiti da guerre e cambiamento climatico Tema portante dell’ultima parte della seconda giornata con l’incontro “Ogni goccia conta”, con il tragico racconto di, autrice de “La neve di Mariupol”, in cui l’orrore dei capelli improvvisamente ingrigiti di una bambina si sposa allo straordinario dono della generosità di anonimi eroi, capace di riportare luce dove prima c’era solo devastazione. Un incontro che ribadisce l’importanza e l’impegno di Oxfam per garantire acqua e servizi igienicosanitari alle. All’appuntamento sono intervenuti anche Caterina Balivo , conduttrice televisiva e testimonial di Oxfam, Riccardo Sansone, responsabile dei programmi all’estero di Oxfam Italia e Giacomo Stefanini, Chief Water Giver & Founder di Wami.Ma è sul tema dellache il Festival ha voluto dedicare ai territori in cui è già possibile combatterla, dando spazio e voce, oltre che premi, ai tanti che hanno già iniziato a vincere piccole e grandi battaglie, ognuno nel proprio ambito. “Il Manifesto, nella storia, nasce come dichiarazione pubblica per definire gli obiettivi e i principi di un movimento” commenta soddisfatta, presidente di Oxfam.“Il nostro Manifesto è aperto, ed è rivolto a chiunque si senta parte attiva, ogni giorno, di una società civile che, le riconosce e cerca di porvi rimedio. Con piccoli e grandi strumenti e soluzioni. Questo è il nostro senso dell’essere un/in movimento e del manifestare le nostre intenzioni” prosegue Romano. “L’adesione calda ed entusiastica di tutti, relatori, ospiti e pubblico di questo straordinario Festival, ci dice che la direzione è quella giusta e cheche altri inizino a sistemare le cose anche per noi. Ed è per questo che ci impegniamo fin da subito a costruire una terza edizione, ancora più ricca, inclusiva e partecipata” sono ancora le parole del presidente.Il Manifesto di Oxfam “”, presentato nella giornata di apertura, rappresenta con i suoi sei temi la visione di Oxfam per un futuro più giusto, con la riduzione di squilibri nella distribuzione di ricchezza e reddito, per restituire valore, potere e dignità al lavoro, garantendo la parità di genere, un’educazione inclusiva e di qualità, un accesso equo alle cure e una maggiore mobilità intergenerazionale. La seconda edizione dell’ Oxfam Festival è stata organizzata anche grazie al patrocinio e al contributo di Regione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, Città Metropolitana di Firenze; grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e grazie ai partner Coop, Lavazza, Princes Industrie Alimentari, Publiacqua e Valoritalia.È la serata musicale a ingresso libero “”, in programma sabato 13 maggio dalle 21 nella splendida cornice del Cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) a Firenze, la chiusura della seconda edizione dell’Oxfam Festival, “Creiamo un futuro di uguaglianza”. Sarà un momento di festa e musica, ma anche un’occasione per riflettere e ascoltare ledi chi ogni giorno insieme ad Oxfam porta cambiamenti nelle vite delle persone, per l’accoglienza e l’inclusione nelle nostre città; per portare aiuti in paesi martoriati dalla guerra come l’Ucraina, per garantire i diritti delle lavoratrici in un paese come l’India.Ad accendere il pubblico dal palco sarà una line up d’eccezione – presentata da Angelo di Benedetto di RTL 102.5 – con il folk irlandese dei, storica e amatissima band che arriva a Firenze dopo il successo del tour “Appunti partigiani”, in attesa dell’uscita del nuovo album “Altomare”, composto da 11 brani inediti e il featuring d’eccezione di Ian Anderson dei Jethro Tull.