Caterina Balivo volontaria all’Opera San Francesco, ma gli haters l’attaccano. La popolare conduttrice tv (43 anni), nei giorni scorsi ha prestato volontariato servendo gli ospiti della Mensa di corso Concordia di Opera San Francesco, partecipando all’iniziativa “Volontario all’Opera per un giorno”.

La showgirl, ora su La7 con il quiz preserale “Lingo”, via social, ha raccontato la sua esperienza. “Quando mi hanno chiamata per stare un giorno con loro ho detto subito di sì” scrive la conduttrice partenopea su Instagram spiegando che “è stata una mattinata diversa dalle altre: entri qui in Opera San Francesco, ti aspetti delle cose e ne vedi altre. L’intento di ogni servizio è quello di dare un futuro a queste persone meno fortunate di noi”. Opera San Francesco per i Poveri solo nell’ultimo anno ha distribuito 623.423 pasti, 22.192 ingressi alle docce, 4.384 cambi d’abito e 29.897 visite mediche.

Lavorare alla mensa è stata un’sperienza toccante per la conduttrice: “Non vi nascondo che servire quelle mamme con i figli che mi ricordavano i miei, che a volte fanno capricci per piatti non molto graditi, mi ha fatto fatto venire gli occhi lucidi”. Secondo Balivo “chi ha deve fare con garbo, gentilezza e solitamente in silenzio. In questi caso però tutti devono sapere le cose belle che fa Opera San Francesco ogni giorno nel centro di Milano”. E Balivo è intenzionata a ripetere l’esperienza, proprio come scrive su Instagram: “Un incontro speciale che continuerà altre volte in incognito”.

E proprio il fatto di aver pubblicizzato la sua esperienza è stato motivo di attacchi da parte di alcuni haters. C’è chi le ha commentato “non occorre pubblicizzare” e chi “il bene si fa ma non si mostra! Il resto è sempre e solo scarno esibizionismo”. Un utente del web le ha scritto: “Anche io lo faccio ma non mi fotografo”. Frasi che hanno spinto Balivo a rispondere. “Ho letto i commenti al post, avete quasi tutti capito l’intenzione ma a proposito di chi dice ‘la beneficenza si fa ma non si racconta’, dico che sono d’accordo, è una mia filosofia, ma in questo caso ‘Opera San Francesco’ voleva raccontare ciò che loro fanno grazie alla generosità di tanti, e che io ho avuto solo la possibilità di raccontare e di vivere” ha fatto sapere la conduttrice in una storia Instagram. E ha aggiunto: “Le cose di beneficenza non si dicono, ma alcune volte vanno dette perché magari qualcuno può diventare generoso, a volte la gente vuole fare del bene e non sa a chi. Questa potrebbe essere un’occasione. E poi, mi chiedo, quelle persone che hanno criticato, sono mai state generose nella loro vita?”.