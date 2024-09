Paola Marella, la forza di non arrendersi alla malattia. L’ultimo video e il cordoglio social

Paola Marella, noto volto televisivo e architetta dall’impeccabile gusto di design, si è spenta a 61 anni. “Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza” hanno scritto i famigliari nel necrologio in cui pregano di sostenere il Pancreas Center Prof Reni dell'ospedale San Raffaele.

La parola che ricorre di più, in queste ultime ore dopo l’annuncio della morte della conduttrice, è proprio forza. Ma non una forza aggressiva, violenta, quanto piuttosto elegante ma decisa, come Marella aveva dimostrato sempre di essere, nel suo lavoro, sui social e nei programmi televisivi (con “Cerco casa disperatamente” su Real Time era entrata nelle case degli italiani per restare) che aveva portato avanti con successo negli anni.

L’ultimo video e il ricordo delle collaboratrici

E anche contro la lunga malattia che alla fine è riuscita a sconfiggerla, senza però mai prendere il sopravvento sul suo sorriso: un tumore al seno che era apparso per la prima volta 13 anni fa, poi ripresentatosi nel 2020. Ma la sua solarità e la voglia di fare non è mai venuta meno, neanche negli ultimi momenti, come dimostra nell’ultimo video pubblicato su Instagram 5 giorni fa, in cui mostrava il suo look, con l’immancabile pashmina, adatto al “tempo ballerino” di questi giorni.

“Ci hai chiesto di non essere drammatiche, e non lo saremo – scrivono nel lungo post dedicato a Paola Marella le sue ‘ragazze social’ –. Lasciaci dire quanto ti abbiamo ammirata in questi anni e quanto la tua determinazione e la tua forza rimarranno un esempio per noi e per tutti quelli che ti hanno vista attraversare anche questa tempesta come solo tu avresti potuto fare”. “Sei arrivata da noi con le idee chiare – hanno spiegato – e anche se il mondo digitale non era il tuo mondo, sentivi comunque l'esigenza di parlare con le persone, di raccontare le tue passioni. E sei riuscita a farlo con naturalezza e professionalità ma anche con quella familiarità e ironia che ci mancheranno immensamente. Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro”, ricordano Azzurra e Claudia.

“Abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato. Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie”. “Anche i social sono stati per te un luogo di leggerezza, mai un palcoscenico per costruirti un’immagine finta o per rincorrere consensi facili. Piuttosto, uno spazio dove ti sei sempre espressa liberamente, dove hai condiviso le tue passioni, raccontato con grazia e discrezione la tua vita privata, il tuo grande amore per la tua bellissima famiglia. E la cosa più bella è stata vedere come la tua community avesse percepito tutto questo. Qui si respirava un affetto sincero. Ti ammiravano per la tua innata eleganza e per quel sorriso allegro con cui riuscivi a trasmettere il buon umore ad ogni 'buongiorno'".

La carriera

Paola Marella, architetto e volto tv: è morta a 61 anni dopo aver lottato con una grave malattia (Foto profilo facebook)

Sposata e mamma di Nicola, nato nel 1995, laureata al Politecnico di Milano, aveva svolto la gavetta nei cantieri come agente immobiliare e poi la passione mai abbandonata per la vendita di immobili, che più che un lavoro era tutta la sua vita. “Entri nelle case della gente, ragioni con loro su come liberarle, poi t’inventi un progetto, segui passo dopo passo cantieri lunghi anche due anni. Ogni tappa importante della mia vita è stata contrassegnata da un cantiere diverso”. Professionista seria e affidabile nell’ambiente della city, è il volto giusto quando nel 2007 la nascente Real Time cerca una conduttrice per il programma tv sulle case e sulle trasformazioni immobiliari: in questo ambiente nuovo funziona benissimo. “La verità è che siamo stati i primi a parlare di qualcosa di diverso, potendo inventare da zero un tipo di tv che, almeno in Italia, non c’era”. È stata una pioniera e per questo anche imitata e copiata. Lei non se ne faceva troppi problemi, rimanendo autentica e sincera.

Diventata ormai personaggio pubblico amato dal pubblico italiano, passa poi a Cielo, Tv8, lavora tre anni a La7 in “A te le chiavi” e nel 2019 anche per Sky Uno, con “Un sogno in affitto” riproposta dal 2021 al 2023. Nel 2023 torna a collaborare sul canale televisivo Discovery HGTV con il programma sull'arredamento di interni “Come la vorrei”.

Il cordoglio e i messaggi di addio sui social

La notizia della sua morte il 21 settembre, dopo la lunga battaglia con il tumore, ha lasciato attoniti i suoi amici e ammiratori che in rete hanno postato messaggi di cordoglio, da Catena Fiorello a Filippa Lagerback, da Alessia Marcuzzi a Carolyn Smith, passando per Paolo Conticini e il professor Matteo Bassetti. “Ho sempre ammirato la tua eleganza, la tua pacatezza e la tua classe. Quando ho avuto bisogno ti sei fatta in quattro. Buon viaggio” ha scritto il primario del San Martino di Genova.

“Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più”, scrive un commosso Enzo Miccio sui suoi social. “Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura! Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia”, conclude.