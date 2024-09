Paola Marella e suo figlio: quella profonda riflessione che la donna lascia a tutti noi

“Quando nasce, un figlio ha un estremo bisogno di noi. Crescendo i ruoli si invertono. Sono loro a trasmetterci forza e determinazione”. Sono le parole che un mese prima della morte scriveva su Instagram Paola Marella, 61 anni, protagonista di programmi seguitissimi su Real Time, scomparsa dopo una grave malattia con cui ha lottato a lungo. E’ profondo il cordoglio del mondo dello spettacolo. E sono migliaia i messaggi sui social dei fan, che hanno appreso con sgomento la notizia della morte della donna.

Il marito e il figlio di Paola Marella, Nico e Nicola, in una vacanza di famiglia nell'estate 2024

In queste ore sono in tanti a scrivere sul profilo Instagram di Paola Marella. Che nonostante, come spiegano le sue social media manager, all'inizio non fosse pienamente coinvolta nel mondo dei social ha mano a mano, con la sua curiosità e la sua passione, alimentato un profilo Instagram frequentato e apprezzato.

Rileggendo adesso certe riflessioni, queste appaiono quasi come insegnamenti che il noto volto tv, con il suo garbo e la sua gentilezza, lascia. Un mese prima della sua scomparsa ha postato una foto con il figlio Nicola durante l’ultima vacanza estiva. Un momento di relax trascorso anche insieme al marito Nico.

"Quando nascono dipendono completamente da noi. I figli – scriveva Paola Marella nel post – vengono al mondo ma hanno un costante bisogno di contatto, di amore, di supporto e diciamolo, anche di grandi sacrifici da parte di ogni genitore. Poi crescono, diventano indipendenti, e li osservi orgogliosa e felice, rendendoti conto di come le parti, con il tempo, si siano invertite. Ora sono loro a trasmetterci determinazione, forza ed energia anche nei momenti più complicati. Sono diventati loro il nostro pilastro e non ci capacitiamo di quando sia avvenuto questo cambiamento”.

Parole che raccontano come, in un periodo certamente non facile come quello degli ultimi mesi, la famiglia sia stata il pilastro della donna.

Il canale tv Real Time perde una donna di grande garbo, amata dal pubblico, volto di programmi del settore immobiliare. Ha raccontato, con la sua spontaneità, la bellezza di abitazioni in vendita negli angoli più pittoreschi e mozzafiato d’Italia. I suoi esordi su Real Time sono del 2007. Nel 2016 il passaggio a Sky, poi il ritorno a Discovery Home & Garden Tv.