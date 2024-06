Parigi allontana gli emarginati: 12mila sgomberati in vista delle Olimpiadi

Più di 12mila persone sgomberate da Parigi negli ultimi tredici mesi in vista delle Olimpiadi di luglio. Sono i dati del rapporto pubblicato nei giorni scorsi dal collettivo Le Reverse de la médaille , che compone oltre 90 associazioni.

Già nei mesi scorsi, diverse associazioni avevano accusato il governo francese di aver allontanato dalla capitale persone senzatetto, migranti irregolari, rom e sexworkers con l'obiettivo di rendere invisibili chi vive in situazioni precarie. Il rapporto, che si basa su dati delle prefetture, testimonianze e censimenti, racconta che tra il 26 aprile del 2023 e il 30 maggio di quest'anno in totale 12.545 persone, di cui più di 3mila sono minori non accompagnati, hanno subito sgomberi o spostamenti . Un aumento del 40% rispetto ai dati del 2021.

Secondo le associazioni – come riportato in un'intervista da Francesca Barca, giornalista di VoxEurop – solo il 35% si è visto offrire un'alternativa locativa perché non ci sono spazi di accoglienza né il governo francese ha messo a disposizione dei luoghi che potranno accogliere queste persone.

Prima di essere sgomberate, queste persone abitavano in baraccopoli (64), tendopoli (34) e altri in stabili occupati abusivamente (33), tutti nella regione di Parigi. Le associazioni denunciano quindi una vera e propria "pulizia sociale" che il governo francese, in particolare quello di Macron, sta mettendo in atto da circa otto anni.