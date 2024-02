Parigi, le associazioni denunciano una "pulizia sociale" in vista delle Olimpiadi 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

I Giochi Olimpici di Parigi tra euforia e preoccupazione

Il problema dei senzatetto

Migranti sgomberati

"Si rischia di aggravare l'emarginazione sociale"

Mancano ancora più di cinque mesi all'inizio deima l'evento sportivo è già finito nellain dei centri temporanei creati in fretta e furia nelle altre regioni,della competizione ma anche l'impiego di. Sono solo alcuni dei problemi che la popolazione francesein vista della 33ª edizione delle Olimpiadi. Ma andiamo con ordine.Il 7 gennaio il presidente della Repubblica francese ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in occasione deiesatti dall'inizio delle Olimpiadi. "Tra 200 giorni accoglieremo i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024", ha dichiarato il politico, in un insolito abbigliamento sportivo, con un sacco da boxe dietro di lui e un guantone appeso alla spalla. Poi ha proseguito: "Accoglieremo i Giochi Olimpici: dei Giochi green, che rispettano gli accordi di Parigi; dei, con lo stesso numero di atleti e atlete". Prima di ricordare che lo sport è "una delle grandi cause del quinquennio" per il governo, che ha aumentato il tempo dedicato all'attività fisica a scuola. Insomma un bello spot per i Giochi Olimpici che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto, esattamentela precedente edizione nella capitale parigina. Ma nonostante questo l'evento sportivo non scalda molto la popolazione francese. Secondo un sondaggio condotto dall'agenziaa novembre, infatti, solo ildei francesi è favorevole alla tenuta delle Olimpiadi 2024. Ma tra gli abitanti della capitale e dell'Île-de-France, addirittura il 44%, ritiene che le Olimpiadi di quest'estate siano "" per la città e per il Paese.Se le principali preoccupazioni dei francesi riguardano idi questo evento, la capacità organizzativa e la sicurezza, nella capitale e in Île de France i cittadini sono preoccupati principalmente dai problemidurante i Giochi e dai numerosi cantieri che punteggiano la Ville Lumière da molti mesi e che, verosimilmente, non saranno completati che in minima parte prima della cerimonia di apertura. Quella sui trasporti è solo una delle innumerevoli polemiche che hanno costellato gli ultimi mesi. Il(molti dei quali migranti o richiedenti asilo) dall'Île de France in dei centri temporanei nelle altre regioni è la vera protagonista di questi ultimi giorni. Un'operazione che si è voluto giustificare con la riduzione degli alloggi temporanei durante i Giochi, ma che assomiglia non poco ad un'azione cosmeticadella metropoli parigina.A Parigi, oggi, è stato sgomberato un altro accampamento di migranti. Secondo diverse organizzazioni umanitarie, le forze dell'ordine hanno proceduto allo smantellamento di un campo sotto al ponte Charles-de-Gaulle, tra le stazioni ferroviarie della Gare de Lyon e della Gare d'Austerlitz, nel tredicesimo arrondissement della capitale.In un messaggio pubblicato su X, ilha pubblicato le foto di decine di tende e materassi a terra, sul posto uno schieramento di agenti di polizia. Una cinquantina di migranti, precisano le fonti, sono stati trasferiti a bordo di tre pullman con destinazione Strasburgo, Angers e Orléans, mentre un altro centinaio sono "ripartiti verso altri accampamenti". Da diversi mesi, Oltralpe, le associazioni di aiuto alle persone più vulnerabili denunciano una sorta di "pulizia sociale" della regione parigina, in vista delle Olimpiadi 2024.In prima fila contro questa operazione di trasferimento si è schierato('Rovescio della medaglia'), che riunisce circa 80 associazioni e Ong francesi e canadesi per la difesa dei diritti umani e sociali. Per loro "le Olimpiadi rischiano didelle popolazioni più precarie e vulnerabili, come già accaduto in passato". "(clochard, senza-tetto, accampamenti di migranti)", ha avvertito il collettivo in una conferenza stampa, "ha rappresentato una pesante eredità sociale dei Giochi di Vancouver 2010". Una situazione che secondo le associazioni rischia ora di riprodursi proprio nella capitale. Tra Vancouver e la capitale francese, "la realtà di strada è diversa ma le pratiche in termini di persecuzioni ed espulsioni sono molto simili", deplora, coordinatore dell'Ong Médecins du monde nonché portavoce di Revers de la médaille, denunciando diversi mesi di "" nella regione parigina, tra sgomberi ed espulsioni della polizia, in vista delle Olimpiadi. Se poi ci mettiamo anche i numerosilegati alle Olimpiadi accusati di, ledai propri quartieri e lo studio per l'utilizzo deia riconoscimento facciale come strumenti di sicurezza il gioco della polemica è fatto. Adesso non ci resta che aspettare il 26 luglio per vedere se questa "" si trasformerà, e ce lo auguriamo, in un'Olimpiade segnata da qualche risultato sportivo storico.