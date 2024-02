Parlamento europeo, svolta sull'aborto: sì all'inserimento nella Carta dei diritti

Cosa prevede la risoluzione

Rinsaldare gli argini a protezione dei valori di democrazia, progresso e pace, per contenere il processo di involuzione in materia di diritti civili. A fronte della decisione della Corte Suprema Usa di abolire il diritto all'aborto, il, convocato in riunione plenaria a Strasburgo,Un fortediretto oltreoceano dove è in atto una vera e propria "delle donne e di salute sessuale". La risoluzione è stata approvata con, 115 contrari e 38 astenuti. Ad opporsi al provvedimento sono stati gli europarlamentari di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia."Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni". Così recitadell’Unione europea, che nella risoluzione gli europarlamentari intendono modificare aggiungendo che. Nella risoluzione, inoltre, si esprime piena solidarietà e sostegno alle donne negli Stati Uniti e a quanti sono coinvolti nella prestazione e nella promozione del diritto e dell'accesso all'assistenza legale e sicura all'aborto in circostanze così difficili, e chiedono al. Ora è attesa la riunione del Consiglio europeo per convocare una Convenzione per la revisione dei trattati. Gli europarlamentari esprimono anche crescenteed esortano i Paesi Ue a depenalizzare l'aborto, a eliminare e combattere le rimanenti restrizioni giuridiche, finanziarie, sociali e pratiche in alcuni Stati europei. I Paesi membri dovrebbero altresì garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, a servizi adatti ai giovani, nonché alla prevenzione, al trattamento e al sostegno nella lotta all'HIV, senza discriminazione alcuna. "La Commissione e gli Stati membri - concludono gli europarlamentari - dovrebberoche lavorano per far"."Orgogliosa di aver presieduto la sessione plenaria durante la quale il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione di condanna contro la decisione della Corte Suprema USA sul diritto all'aborto. L'aborto sicuro e legale è un diritto", scrive su Twitter la vicepresidente del Parlamento Europeo,. Metre la demavverte: "I venti di regressione sui diritti delle donne restino lontani dall'Europa. Occorre vigilare e resistere: inseriamo il diritto nella Carta dei diritti Ue, per la libertà delle donne di decidere". Nonostante la vittoria schiacciante del sì, non sono mancati venti di protesta che hanno spirato dall'ala degli eurodeputati di destra. "La competenza sull’aborto è e rimane in capo alla sovranità dei singoli paesi. Da Roma a Bruxelles, la sinistra continua a strumentalizzare la crisi per imporre la propria agenda ideologica", ha tuonato tra gli altri la leghista