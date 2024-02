Perdere la vita per qualche euro. Rider di 47 anni muore a Angri mentre effettua le consegne

Morti sul lavoro, 1221 vittime in un anno

Perdere la vita per qualche euro. Perdere la vita mentre si lavora. Perdere la vita per portare la cena a qualcuno. È successo ad, in provincia di Salerno, dove nella serata di venerdì 15 luglio undi 47 anni èin un tragico incidente stradale. È l'ennesima morte bianca sul lavoro , e sicuramente purtroppo non sarà l'ultima. La vittima si chiama, originario di Santa Maria La Carità vicino Napoli, era un rider di una nota società di delivery. Venerdì sera mentre stava facendo una consegna, l'ultima di quel giorno secondo quanto riportato da La Repubblica, il 47enne in sella al suo scooter si è scontrato contro un'auto in via Dei Goti, a Andria. L'incidente stradale è stato fatale per l'uomo deceduto per le ferite riportate poco tempo dopo all'ospedale di Nocera Inferiore. Angri è una città avvolta nel dolore per la perdita del suo concittadino. Ma anche nella rabbia perché quella di Giuseppe Cannavacciuolo è l'ennesima morte bianca sul lavoro, l'ultima di una lunghissima scia di sangue. E lo sottolinea lo stesso sindaco di Angri,, con un lungo post su Facebook, di cordoglio verso la famiglia ma anche di denuncia della ""."A nome mio e dell'Amministrazione tutta - scrive sui social il primo cittadino di Angri - voglio esprimeree ai cari del rider quarantasettenne originario di Santa Maria La Carità scomparso drammaticamente in un incidente stradale in via Dei Goti, mentre svolgeva il suo lavoro nella tarda serata di ieri". Si tratta, come riporta ancora il sindaco Cosimo Ferraioli, di "la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore. L'ennesima strage silenziosa che ci obbliga a riflettere sulla sempre più precaria situazione italiana della sicurezza sul lavoro, nella fattispecie in un settore come quello del delivery in cui, paradossalmente, la domanda cresce, i rischi per la propria incolumità sono maggiori e le paghe invece sempre più basse". "Un paese - prosegue il sindaco - può essere definito civilee il suo sacrosanto, qualsiasi sia l'occupazione. Ma l'incidente di ieri sera, come gli altri, dimostrano che la strada in Italia è ancora lunga e il tempo per agire sempre più corto. Riposa in pace".