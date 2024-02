Pink regala libri messi al bando durante i suoi concerti in Florida

Pink si unisce alla lotta contro la censura

La collaborazione con PEN America

In Florida la maggioranza delle proibizioni

La cantantedurante i suoi concerti nel sud della Florida questa settimana, in collaborazione con il gruppo letterario e di difesa della libertà di espressione PEN America. Ai fan che hanno partecipato alle tappe del Trustfall Tour a Miami e a Sunrise, nello Stato guidato da Ron DeSantis, martedì 14 e mercoledì 15 novembre, è stata infatti consegnata una copia di alcuni dei libri che sono stati inseriti nell'Indice dei libri proibiti degli Stati Uniti.In collaborazione con l'organizzazione, che ha l'obiettivo di aumentare la protezione della libertà di espressione attraverso la letteratura e i diritti umani, e con la libreria Books & Books della Florida, la musicista pop vincitrice di un Grammy ha distribuito gratuitamente i. "e sono mamma di dueche sono anch'essi giovani lettori", ha dichiarato la cantautrice domenica, durante un diretta live su Instagram. "E non riesco a immaginare i miei genitori che mi dicono cosa possono o non possono leggere i miei figli, figuriamoci i genitori di qualcun altro, figuriamoci qualcuno che non ha nemmeno figli che decide cosa possono leggere i miei".Il pubblico accorso nelle due date dei live ha ricevuto copie di "The Family Book" di Todd Parr, "The Hill We Climb" di Amanda Gorman , "Beloved" di Toni Morrison o uno dei libri della serie "Girls Who Code" dell'omonima organizzazione no-profit. "", ha dichiarato la pop star durante la live in cui annunciava la sua iniziativa lunedì scorso. Il video, a cui ha partecipato anche la presidente di PEN America Suzanne Nossel, ha ricevuto più di 33.000 reactions.La cantante ha detto di aver deciso di unirsi alla causa perché voleva mettere in evidenza l'ondata crescente di divieti sui testi in Florida. "I libri hanno rappresentato per me una gioia speciale fin da quando ero bambina, ed è per questo chementre vengono banditi dalle scuole", ha dichiarato in un comunicato di PEN sulla donazione. "È particolarmente odioso vedere le autorità prendere di mira volumi che parlano di razza e razzismo e gli autori Lgbtq e di colore . Abbiamo fatto moltiin questo Paese e nessuno dovrebbe voler vedere questi progressi annullati", ha aggiunto.Suzanne Nossel, Ceo di PEN America, dice di essere grata che la cantautrice abbia deciso di unirsi alla loro battaglia contro "un'ondata che si sta impossessando del nostro Paese, delle nostre scuole e delle nostre biblioteche". "Questa è censura allo stato puro – aggiunge –. È destinata ain una società pluralista e quindi dobbiamo reagire". "Siamo qui per dimostrare che", ha dichiarato Sabrina Adams, responsabile del programma, in un post su YouTube realizzato in una delle sedi del concerto, mentre i giovani prendevano delle borse nere contenenti i volumi. Secondo le ultime indagini, nell'ultimo anno accademico lo Stato guidato da DeSantis ha superato il Texas: ci sono più libri vietati nelle aule delle scuole pubbliche e nelle biblioteche di qualsiasi altro Stato dell'Unione."Smascherare la bufala del 'divieto dei libri' è importante perché rivela che alcuni cercano di usare le nostre", ha dichiarato il governatore repubblicano in un comunicato stampa diffuso dal suo ufficio all'inizio di quest'anno. "In Florida, i materiali pornografici e inappropriati che sono stati introdotti nelle aule e biblioteche perviolano gli standard educativi statali", ha aggiunto. PEN America ha registrato "1.406 casi di proibizione in Florida, 625 in Texas, 333 in Missouri, 281 nello Utah e 186 in Pennsylvania". E si registraa livello nazionale.