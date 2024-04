È aumentata la consapevolezza sulla prevenzione dei tumori? Il contributo di Fedez, Deborah De Luca

Roma, 12 aprile 2024 – L’ultimo caso di artista che racconta in maniera aperta e senza vergogna la sua malattia è quello di Deborah De Luca. La dj partenopea che conta solo su Instagram quasi tre milioni di follower ha parlato di un’operazione a cui si è sottoposta per la rimozione di un cancro. Poche parole ma molto efficaci, in ottica prevenzione, rivolte ai fan.

“Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore! (Sto scherzando eh, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva, e senza quell’organo si puo vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare”, scrive la De Luca.

Uno spot per la prevenzione particolarmente efficace, che è diventato in poche ore virale. Raccontare la malattia è la scelta che molti artisti di fama fanno, per essere completamente trasparenti con i fan. Un dovere che hanno verso chi li segue.

La vicenda Deborah De Luca segue quella di altri artisti. Come per esempio Giovanni Allevi. Il pianista ascolano, con decine di concerti, dischi e un grande seguito social ha parlato della malattia che ha vissuto in questi mesi e che lo ha tenuto lontano dalle scene. Ha dovuto interrompere per circa due anni a causa di un mieloma multiplo.

Quanto, il racconto della malattia di persone famose, fa aumentare la consapevolezza nelle persone? Quanto gli spinge a esami di prevenzione, ad ascoltare il proprio corpo e a segnalare al medico ogni sintomo strano?

In Italia la prevenzione c’è ma non decolla. Si stima che comunque tra il 2007 e il 2019, quindi un arco temporale di dodici anni, siano state evitate 270mila morti per tumore grazie alla prevenzione. Prevenzione attiva, adottando uno stile di vita sano.

E prevenzione attraverso gli screening. Ma l’esempio più celebre di artista alle prese con una malattia grave resta quello di Fedez. Che ha scoperto quasi per caso il tumore al pancreas, grazie a una dottoressa che passava dallo studio dove il cantante stava svolgendo un controllo di routine e ha visto qualcosa che non andava. Fedez ha raccontato in diversi contesti e diversi eventi cosa gli è accaduto e quanto sia importante la prevenzione. Vedremo se nei prossimi mesi il monito di personaggi così noti farà aumentare l’accesso agli screening e agli esami.