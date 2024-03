Galleria della speranza: le foto con l’AI mostrano il futuro negato alle persone con tumore al seno

Il figlio che si sposerà senza la mamma che lo accompagni all’altare. La laurea della propria bambina ormai cresciuta con una sedia vuota in platea. Una vacanza insieme alla famiglia, con un’unica assente, portata via da una malattia incurabile.

Chiunque ci conviva, con un tumore al seno allo stadio terminale, sa di dover affrontare lo strazio della rinuncia ai futuri momenti preziosi con i propri cari. Ma in Regno Unito 10 persone malate di questo tipo di cancro hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo a un futuro che sanno di non poter vivere. Come? Grazie all'Intelligenza Artificiale e agli scatti della famosa fotografa Jillian Edelstein.

Queste emozionanti immagini compongono ora la la “Gallery of Hope” (letteralmente Galleria della speranza) alla Saatchi Gallery di Londra.

Le protagoniste

Le immagini di Katie Enell la ritraggono ad esempio con il suo compagno Liam, il giorno del loro matrimonio, nel 2025. Sembra un termine vicino ma la 31enne, mamma di Theo, un bambino di otto, e residente a Liverpool ha un tumore secondario al seno e sta seguendo tutta una serie di trattamenti diversi per provare ad evitare che il cancro si diffonda ulteriormente.

Louise Hudson (Jillian Edelstein/ Breast Cancer Now)

Nell’immagine esposta alla galleria di Londra, anche questa datata il prossimo anno, Oge Onwuachu è immortalata invece nel giorno del diploma di suo figlio: come si legge nella didascalia la donna “non potrebbe essere più orgogliosa di essere in piedi con tutti i miei fantastici figli”. Oge, che vive nel Kent e lavora come insegnante, ha scoperto per la prima volta un nodulo nel febbraio 2019, ma solo dopo una seconda visita medica, 10 mesi dopo, le è stato detto che aveva un cancro già ampiamente diffuso. Da quattro anni si sottopone a iniezioni di un farmaco che le permettono di condurre una vita felice e produttiva. Una vita a breve termine, purtroppo, visto che la cura sta semplicemente ritardando una morte annunciata. Anche altre persone fotografate per la mostra hanno scelto di vedersi con i propri cari in occasioni che temono di non poter vivere.

Louise Hudson, di Caldicot, Monmouthshire, è un’altra delle partecipanti alla “Gallery of Hope”. Oggi ha 58 anni e nel luglio del 2022 le è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno che si è poi diffuso al fegato. A febbraio una risonanza magnetica ha evidenziato lesioni al cervello e le è stato detto che aveva un'aspettativa di vita di circa sei mesi.

La foto realizzata con l’AI di Louise la ritrae mentre festeggia il suo 60° compleanno esibendosi con la sua compagnia di danza amatoriale Chelsea Ballet, mentre il marito Barry, con cui convive da 30 anni, la osserva orgoglioso. Quando ha visto per la prima volta quello scatto si è visibilmente commossa: “La foto era semplicemente incredibile... era semplicemente bellissima”, ha detto. “Vederla è stato travolgente, ma in senso positivo”.

Alcuni potrebbero pensare che vedersi in un futuro che, secondo i medici, difficilmente riuscirai a realizzare sia insopportabilmente triste, ma la 58enne ha detto di averlo trovato soprattutto stimolante. “Il pensiero fisso è: ‘Voglio davvero farcela’, ma molte persone dicono che con il mio atteggiamento positivo non c'è motivo per cui non possa farcela, quindi prendo ogni giorno come viene”, ha spiegato.

Helena Awuakye (Jillian Edelstein/ Breast Cancer Now)

Helena Awuakye, infine, è ritratta al matrimonio del figlio Josh, nel 2030. “Non potrei essere più orgogliosa di condividere insieme questo momento, solo noi due, prima dell'inizio della cerimonia”, ha detto la donna. Dentista di Newport, è una fanatica del fitness e prima della diagnosi di tumore al seno terminale nel 2021 correva le mezze maratone, tanto da essere convinta che il suo impegno a tenersi in forma l'abbia aiutata nel trattamento, allungandole la vita.