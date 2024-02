Pride, aggressione omofoba a due ragazzi a Napoli, indignazione: "Presi a insulti e cinghiate"

L'accaduto è stato fortemente condannato

La forza della manifestazione che sconfigge le violenze

Doveva essere un giorno diperche avevano partecipato al Pride di Napoli e invece si è trasformata in una vera e propria. Dopo aver reagito agli insulti omofobi ricevuti da parte di duesono stati infatti percossi aalleI due giovani romani si trovavano a piedi in strada al centro della città, in, quando sono stati avvicinati da due giovani della provincia di Napoli, un diciottenne di Marano ed un sedicenne di Villaricca che hanno iniziato a rivolgere insulti nei confronti dei due romani, uno dei quali ha reagito alle offese. I due sono scesi dall'auto ed hanno iniziato a, ae anche con la cinghia dei pantaloni. I due giovani romani allora hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno iniziato subito le ricerche dell'auto e degli aggressori. La vettura è stata individuata indalla pattuglia della stazione Borgoloreto. Ne è nato anche un breve inseguimento, al termine del quale i due sono stati bloccati e denunciati. Le due vittime sono state soccorse all', con una prognosi di cinque giorni. Il Comune di Napoli ha fortementeesprimendo unaai danni di due ragazzi dopo il Pride.L'episodio tuttavia non sporca la forza di una, dagli attivisti e dai singoli cittadini per confermare la natura accogliente di Napoli in cui ci si batte tutti i giorni per l'uguaglianza dei diritti. "Ribadiamo l'invito a tutti i sindaci e al Sindaco di Napoli, Manfredi, di approvare urgentemente la nostra delibera comunalecome avvenuto già in diversi comuni",. "La nostra delibera, ad esempio con il caso appena avvenuto, spiega, avrebbe già imposto ai due ragazzi omofobi una sanzione amministrativa diognuno, considerando l'impossibilità di applicare sanzioni penali in assenza di una legge nazionale che le preveda". Antonello Sannino , a nome disottolinea che erano già arrivate segnalazioni di bande, soprattutto di ragazzi, chei partecipanti al Pride. "Purtroppo non è la prima volta che a fine manifestazione, a Napoli ma anche in altre città, si verificano fatti del genere." Con la manifestazione si accendono riflettori ma vengono anche alla luce"Vogliamo, come comitato organizzatore del Pride, ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro eccezionale che hanno svolto in questa circostanza. Se i due giovani vittime dell'aggressione omofoba volessero mettersi in contatto con noi, saremmo pronti ad esprimeredi cui hanno bisogno". Sannino conclude riferendo che tornando nella sua città, Torre Annunziata, ha visto la scritta '' proprio nel luogo in cui si era concluso un mese fa il Pride della città oplontina.