“Eredità delle Donne” presenta il progetto D.E.A: borse di studio per le donne vittime di violenza

La Fondazione Marcello Gori di Firenze partecipa al Festival “Eredità delle Donne 24” con il nuovo progetto D.E.A. – Donne, Empowerment, Artigianato, che verrà presentato il 22 novembre alla Scuola del Cuoio di Firenze e sarà aperto a tutti.

Il progetto è della durata di 3 anni e con l’assegnazione di 10 borse di studio presso l’Accademia Schola, intende favorire nelle donne vittime di violenza il ritorno alla vita, alla relazione con se stesse e con gli altri, offrendo loro una formazione professionale che ne possa favorire il reinserimento lavorativo.

“Coinvolgiamo una realtà del territorio, come l’Accademia, per poter offrire alle donne un panorama ancora più ampio di opportunità di lavoro, nell’intento di valorizzare talenti diversi, perché la loro rinascita parte dal credere nelle proprie capacità e passioni”, sostiene Barbara Gori Presidente della Fondazione Marcello Gori E.T.S. Nato dalla sperimentazione di un modello di reinserimento sociale, professionale e lavorativo, il progetto prevede la collaborazione con il centro Antiviolenza Artemisia, che selezionerà le candidate, e con l’Accademia Formativa Schola. Il piano è stato collaudato in questi anni dalla Fondazione Gori con il partenariato dell’Associazione Artemisia, dei Servizi Sociali del Comune di Firenze e altri, e oltre il corso di Pelletteria offerto dalla Scuola del Cuoio, fornisce anche corsi professionali con maestri artigiani di calzature, alta sartoria, ceramica e arte della cucina.

I percorsi formativi professionali, interamente finanziati dalla Scuola del Cuoio, del valore a corso di 6.000 euro, saranno della durata di 6 mesi al termine dei quali è previsto inoltre l’accompagnamento all’inserimento lavorativo in collaborazione con brand in corso di valutazione.

Le destinatarie delle borse di studio saranno 10 donne e ragazze vittime di violenza. Nel corso dell’incontro verranno presentate, inoltre, tutte le azioni concrete messe in campo dalla Fondazione Marcello Gori per formare e inserire lavorativamente le persone in difficoltà.

Durante la presentazione ci saranno gli interventi di Barbara Gori; Tania Berti, Responsabile Area Autonomia Associazione Artemisia; Alessandro Colombo, Direttore Schola Academy.