Raid ad un matrimonio gay in Nigeria: "Qui non siamo in Occidente"

. I dati dei sondaggi mostrano una forte disapprovazione sociale verso l'omosessualità e il transgenderismo, con una percentuale che arriva fino al 91% della popolazione a sostenere che lo 'stile di vita queer' sia inaccettabile, stando ai dati del Pew Research institute del 2019.

Continua lain Nigeria . Nella città di Ekpan, nello Stato del Delta, sud del Paese, più disono state fermate per aver partecipato a un matrimonio gay , come previsto dalle leggi draconiane del Paese africano. Sono addiritturaquelle arrestate.I "sospetti gay", scrive l'Ap sul proprio sito web, sono stati arrestati intorno alle 2 del mattino, durante un evento in cui due di loro si sono sposati, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia Bright Edafe, aggiungendo chenello Stato africano. Ma non è tutto: come confermato dalle autorità locali,dei detenuti saranno, in una sorta di parata della vergogna o di manifesto a monito per scoraggiare altri ad imitarli. A scoprire l'evento sono stati degli agenti che stavano pattugliando la zona e che hanno incontrato un, che ha a sua volta dichiarato di essere un attore, prima di confessare di essere lì per le nozze gay. "Abbiamo visto due sospetti e c'è una registrazione video in cui stavano celebrando il loro matrimonio", ha proseguito il portavoce nel corso di una conferenza stampa."Siamo in Africa, in Nigeria.perché non abbiamo la stessa cultura", ha continuato aggiungendo che i sospettati saranno indagati con un procedimento penale. L'ufficio nigeriano di Amnesty International, nel frattempo, ha condannato gli arresti e ha chiesto "la fine immediata di questa".La comunità omosessuale deve fare i conti con la grandeorchestrata dalle autorità. Gli arresti di persone gay sono ormai una consuetudine in Nigeria, dove la legge proibisce non solo i matrimoni omosessualil ma anche le relazioni stesse tra persone dello stesso sesso. La normativa anti-gay , introdotta nel 2013, prevedeper chi appartiene a un'organizzazione Lgbtq+ e fino a quattordici anni di reclusione per chi contrae matrimoni.Quello registrato a Ekpan, infatti,. Alla fine del 2022, la polizia nigeriana ha arrestato 19 persone per aver organizzato nozze gay: sono finite in manette quindici donne e quattro uomini tra i 20 e i 24 anni. Con la stessa accusa e medesima pena furono arrestate 11 donne nel 2018 e 12 uomini nel 2015 nella città di Kano. Non sono mancate le testimonianze di violenze e vessazioni, fino a vere e proprie torture nei confronti dei membri della comunità arcobaleno.non offreLa condizione di vita per questa comunità è quindi estremamente difficile.è costante, e l'accesso a servizi di base come l'istruzione, la sanità e l'alloggio è gravemente compromesso. Molte persone sono costrette a fuggire all'estero in cerca di protezione e di una vita dignitosa.