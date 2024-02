Ralph Yarl, adolescente nero suona alla casa sbagliata: il proprietario gli spara

L'incidente: l'adolescente nero suona e il proprietario di casa gli spara

Nel caso presenti componenti razziali

Le giustificazioni dell'anziano

La testimonianza di Yarl

Le manifestazioni di protesta

I spoke this afternoon with the mother of Ralph Yarl, a child who never should have been in harms way merely going to a door to pick up his siblings. I shared with her my personal commitment to ensuring we find justice for her son, her family, and all hurting now in our City. — Mayor Q (@QuintonLucasKC) April 17, 2023

Sbaglia il vialetto e viene uccisa dal proprietario di casa

Il problema delle armi negli Stati Uniti

Ha fatto appena in tempo a suonare il campanello prima di essere ferito:, 16 anni, adolescente nero , era stato mandato dai genitori a prendere i suoi fratelli a casa di un amico il 13 aprile, ma si era recato all'. È successo a Kansas City, nel Missouri. Il proprietario di casa, inizialmente sconosciuto alla autorità,che aveva citofonato per errore alla sua porta. Ora l'84enne - bianco - Andrew Lester dovrà affrontare le accuse di aggressione di primo grado e di attacco armato. Ora l'84enne - bianco -dovrà affrontare le accuse di aggressione di primo grado e di attacco armato. Lo ha annunciato lunedì sera il procuratore della Contea di Clay, Zachary Thompson.L'uomo ha esploso i colpi appena aperta la porta, colpendo Yarl allae al braccio. Così raccontano i suoi familiari e gli avvocati Ben Crump e Lee Merritt, che rappresentano la famiglia nel caso. Domenica il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale e si sta riprendendo a casa. Suo padre Paul ha detto ai media locali che il figlio "continua a migliorare. È vigile e sta facendo progressi". "Non si puòquando qualcuno bussa alla tua porta - e bussare alla tua porta non è una giustificazione. Quest'uomo dovrebbe essere incriminato", ha detto uno dei legali del giovane. Il sospetto è stato inizialmente portato al quartier generale della polizia per rilasciare una dichiarazione prima di essere rilasciato."Riconosco le componenti razziali di questo caso", ha detto il capo della polizia di Kansas City, Stacey Graves. "E comprendo la preoccupazione e la risposta della comunità a questo particolare incidente".L'ipotesi del razzismo è stata confermata anche da Thompson: "Posso dirvi che c'era una componente razziale in questo caso", ha detto in una conferenza stampa senza approfondire. Le autorità hanno emesso un mandato d'arresto per Lester, che al momento non è in custodia. La polizia e la famiglia di Ralph hanno dichiarato che il ragazzo, mandato dai genitori a riprendere i fratellini a casa di amici, si era recato all'indirizzo sbagliato, scambiando la 115ª Terrace per la 115ª Street.Non c'è alcuna indicazione che l'84enne e Ralph Yarl si siano parlati prima della sparatoria di giovedì sera né ci sono prove che l'adolescente sia entrato in casa dell'84enne. Lester è stato trattenuto solo per alcune ore dopo il suo arresto iniziale, il 13 aprile scorso, perché la polizia ha capito subito che era necessario svolgere ulteriori. L'anziano, che si è più volte scusato e ha chiesto informazioni sullo stato di salute del giovane, nel corso dell'interrogatorio avrebbe detto agli investigatori di essere statoe dalla sua incapacità di difendersi alla sua età in caso di un'aggressione. Poi ha spiegato agli investigatori che era a letto quando ha sentito suonare il campanello e ha preso una pistola prima di rispondere alla porta. "Ha detto che credeva che qualcuno stesse ha sparato due volte (attraverso una porta blindata esterna) pochi secondi prima dall'apertura della porta principale", scrive un detective della polizia nel documento del tribunale.Stando a quanto riportato nella dichiarazione sulle cause ipotizzate, Ralph ha detto a un detective che lo ha visitato in ospedale venerdì scorso di aver suonato il campanello e di aver aspettato. "Ha dichiarato che l'uomo all'interno ci ha messo molto tempo, ma alla fine ha aperto la porta. Ha aggiunto poi di essere stato immediatamente colpito alla testa e di essere caduto a terra", scrive il detective."Se i ruoli fossero invertiti e un uomo nero sparasse a un adolescente bianco di 16 anni solo per aver suonato il campanello di casa, tutti sarebbero sicuri nel dire che l'uomo andrebbe immediatamente arrestato", ha detto l'avvocato Ben Crump. " Questo cittadino, invece, è tornato a casa e ha dormito nel suo letto dopo aver sparato in testa a un giovane nero".Durante il fine settimana, i membri della comunità nera e della famiglia di Ralph Yarl hanno marciato e manifestato davanti alla casa di Andrew Lester, chiedendo che venissero formulate delle accuse nei suoi confronti. I cittadini hanno protestato al grido "Giustizia per Ralph" e " Black Lives Matter ", mostrando anche cartelli con scritto "Suonare il campanello non è un crimine" e "Chi ha sparato dovrebbe scontare la pena".Il sindaco di Kansas City Quinton Lucas ha twittato lunedì pomeriggio di aver parlato con la madre di Ralph. "Ho condiviso con lei il mio impegno personale per assicurare cheper suo figlio, per la sua famiglia e per tutti coloro che stanno soffrendo nella nostra città", ha scritto.Non è passata nemmeno una settimana e, come in un copione di violenza già visto, un uomo è stato accusato di omicidio di secondo grado negli Stati Uniti per averche, per errore, è entrata con la sua auto nel suo vialetto di casa, in una zona rurale dello Stato di New York dove la notte gli ingressi alle abitazioni sono poco illuminati. Lo riporta la Bbc. La giovane,, era in macchina con altre tre persone e - secondo la ricostruzione della polizia - è entrata, nella città di Hebron. Dopo essersi accorta dell'errore stava tornando indietro ma Monahan, 65 anni, avrebbe aperto il fuoco contro il veicolo, colpendola."Questo è un caso molto triste di alcuni giovani che stavano cercando la casa di un amico e sono finiti a casa di quest'uomo che ha deciso di uscire con un'arma da fuoco e di sparare", ha detto lo sceriffo di Washington Country, Jeffrey Murphy in conferenza stampa. «Non c'era chiaramente alcuna minaccia da parte di nessuno nel veicolo», ha aggiunto. "per il signor Monahan di sentirsi minacciato". L'uomo, inoltre, "non ha collaborato alle indagini e si è rifiutato di uscire dalla sua abitazione per parlare con la polizia", si legge nel comunicato stampa diffuso dall'ufficio dello sceriffo.Se nel caso di Yarl c'è da considerare anche la matrice razzista , i due incidenti degli ultimi giorni riaccendono - come se non fosse un'emergenza già sotto gli occhi di tutti - un campanello d'allarme sulla questione delle armi negli Stati Uniti. Sparatorie, aggressioni, ma anche eventi singoli e isolati come quelli che pistole, fucili o altre armi da fuoco. Nel 2022 negli Usa ci sono stati circacausate da questo tipo di armi,, secondo il database Gun Violence Archive. Stando alla stessa fonte, alla data del 13 aprile sono già più di 5.180 le persone morte per violenze legate a sparatorie nei primi mesi del 2023 e quasi 7.000 i suicidi.