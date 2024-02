Razzismo e abusi sessuali nel Team Usa: anche lo snowboard finisce nella bufera

Le accuse contro Foley

"Non posso guardare un'altra edizione dei Giochi Olimpici senza parlare di questa cosa pubblicamente", ha scritto la snowboardersul suo account, in una serie di post, alcuni dei quali sono stati rimossi. Dopo il caso clamoroso della ginnastica artistica , che ha coinvolto la plurimedagliatae altre compagne di nazionale, e di altre discipline come il nuoto, la squadra olimpica americana torna di nuovo nell'occhio del ciclone per le. Questa volta a finire nel mirino sono i tecnici dello, proprio quando dasono arrivate due importati medaglie d'oro nella disciplina, dalla gara femminile e da quella della squadra mista.Lastatunitense di sci e snowboard ha avviatosulle denunce fatte dall'ex olimpionica di Vancouver 2010 Callan Chythlook-Sifsof, dopo la serie di post apparsi venerdì 11 febbraio sulla sua pagina social, in cui la 32enne ha accusato senza mezzi termini l'allenatore Peter Foley di aver "". Chythlook-Sifsof sostiene anche che Foley, nel 2014, avrebbe fatto vari, parlando anche di stupri e violenze, su alcune sue compagne di squadra femminile.è una vera istituzione dello sport invernale tanto da essere alla guida del Team Usa dal 1994. Impegnato in queste settimane alle Olimpiadi di Pechino con tutta la nazionale, ha trovato sostegno dai 'senatori' a stelle e strisce: questi hanno infatti preso le difese del tecnico, dichiarando che certe accuse creano, tornata a vincere in molte discipline dopo qualche anno di 'magra'. Tra chi si schiera dalla parte di Foley ci sono Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner, che hanno trionfato sabato 12 febbraio nello snowboard cross a squadre miste davanti alla nazionale azzurra. Baumgartner si è spinto anche oltre, dicendo che Foley è "" per lui. Il 40enne, alla sua quarta partecipazione ai Giochi, ha vinto il suo primo oro proprio a Pechino; sulla questione ha ribadito che è stato "un piacere e un onore" lavorare con Foley. "Non possoche ha fatto così tanto per noi. Tutti i momenti più belli della mia vita sono stati proprio accanto a quel gentiluomo". "È sconvolgente (che accada) tutto ciò quando stiamo cercando di concentrarci,della nostra squadra", ha detto la 36enne Jacobellis, alla quinta Olimpiade, con un oro nel cross conquistato giovedì scorso raccogliendo il testimone dall'azzurra Michela Moioli. "Nei miei 20 anni in squadra non posso che parlare molto bene del suo carattere", ha aggiunto riferendosi al tecnico.Ma Chythlook-Sifsof non si è limitata ad accusare solo l'allenatore. Un altra grave denuncia è quella che ha lanciato verso lo snowboarder 30enne, anche lui in gara a Pechino. Questo avrebbe adottato nei suoi confronti comportamenti intimidatori e le avrebbe rivolto. In particolare Kearney avrebbe usato contro di lei la parolaper irritarla intenzionalmente. Inoltre ha raccontato un preciso episodio avvenuto durante le qualificazioni olimpiche del 2014. Secondo la 32enne lei e Kearney stavano tornando verso l'hotel quando, sostiene, quest'ultimo avrebbe iniziato a gridarle contro,mentre camminavano. E ancora, come Foley anche Kearney avrebbe ripetutamente fatto battute in merito aPeter Foley, raggiunto nella capitale cinese dalle denunce nei suoi confronti, ha ripetutamente respinto le accuse, dicendo a Newsweek: "Sono sorpreso dalle dichiarazioni.. Sto facendo del mio meglio per concentrarmi sul sostegno agli atleti alle Olimpiadi". Anche Hagen Kearney ha voluto fare una dichiarazione pubblica, dicendo a USA Today: "Ho fatto un errore anni fa con le mie parole e sono stati presi provvedimenti adeguati.e ora sono una persona migliore per questo"."Questa è la verità", ha scritto Chythlook-Sifsof su Instagram, ma i suoisono statidalla piattaforma per aver violato le "linee guida sulla nudità o l'attività sessuale" e "bullismo o molestie" del social media. "Non continuerò a portarmi dietro questa storia – aggiunge – c'è stato un comportamento deplorevole su tutta la linea. Le persone che ho nominato si sono comportate apertamente in modo tossico, ma la verità è che. Altri atleti hanno avuto atteggiamenti razzisti e misogini, hanno partecipato attivamente alle strane dinamiche create da Peter Foley e hanno fatto sì che le atlete e lo staff fossero vittime di violenza sessuale". Nell'attesa che la Federazione faccia chiarezza, torna alla mente il caso del medico, in servizio per anni presso le nazionali di ginnastica degli Stati Uniti, che devastò la ginnastica americana. Nel 2017, fu riconosciuto colpevole di abusi su almeno 265 giovani donne o ragazze americane con la scusa della fisioterapia, subendo unadi carcere da scontare in prigioni federali.