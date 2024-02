Roma, arriva il murales sostenibile più lungo d'Italia: purifica l'aria dalla Co2 come 18 alberi

Le pitture che purificano l'aria per pensare al Climate change

Architetto, street artist, paesaggista. In arte, Piskv

I murales sostenibili in Italia

Un'opera d'arte che ripulisce l'aria come farebbe un micro-bosco di 18 alberi. Si chiama We need a change e, con i suoi 110 metri, è il murales sostenibile più lungo d'Italia a Valmontone, vicino Roma. È " street art utilizzata comema anche come", si legge in una nota. "È un modo inusuale ed immediato per parlare di sostenibilità e metterla in campo concretamente".Grazie alla, 100% naturale nata in Italia da, Antonio Cianci e Arun Jayadev, le particolari pitture utilizzate nel murales si attivano con la luce e, comportandosi come naturali depuratori,(tra cui ossidi di azoto, benzene e formaldeide), riducendo l'inquinamento atmosferico. "Per i 450 metri quadrati di superficie del murale sono stati utilizzati 100 chilogrammi di vernice che permettono di assorbire, ogni giorno, 23 chilogrammi di Co2 (corrispondenti alle emissioni al giorno di 96 auto a benzina euro 6), inoltre, rispetto ad una pittura tradizionale, airlite evita l'emissione di 235 chilogrammi di Co2", spiega una nota.Il suo autore,è un giovane architetto e visual artist, nato a Bari il 28 Aprile 1993, ma di base a Roma dove si è laureato in Progettazione Architettonica (laurea magistrale) nel 2017 con il massimo dei voti per poi abilitarsi alla professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel 2018.la sua carriera artistica è fiorita nella capitale dove si è fatto conoscere a partire dal 2011. Tra i suoi murales più noti, quello dedicato a, che lo ha apprezzato, il murales realizzato per il campione olimpicoe quello pere i suoi Giochi senza barriere del 2019.In seguito alla sciopero mondiale per il clima, nel 2019 l’artista Matteo Brogi ha realizzato a Roma, nel quartiere San Lorenzo, uncon un orso polare che tiene in mano un gelato a forma di mondo. Una palla che si scioglie in riferimento al problema del surriscaldamento globale. Spostandoci nella città di Trento c'è invece Lupi in città,realizzata da Mattia Campo Dall’Orto che parla del difficile rapporto millenario tra uomo e lupo.