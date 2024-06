Roma Pride 2024: il corteo dell’orgoglio Lgbt+ riempie la Capitale. SEGUI LA DIRETTA

Roma Pride 2024 è il grande giorno. Il corteo Lgbtqia+ festeggia i “30 anni di orgoglio” dal primo appuntamento nella Capitale, nel 1994. Questo anche il logo e il claim della giornata.

Attese migliaia di persone, compresi attivisti, politici e personaggi famosi. A dare il là alla manifestazione la madrina Annalisa, “onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante”.

40 carri sfileranno per le vie della città da Piazza della Repubblic a Via delle Terme di Caracalla, poi la festa arcobaleno si sposterà all’Ippodromo di Capanelle con l'evento Rock Me Pride, in collaborazione con Rock in Roma. Ospiti del party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina.

