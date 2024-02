Russia, prime condanne al movimento Lgbt: neanche i gioielli passano inosservati

Le sentenze contro i "simboli dell'organizzazione etremista"

La crociata contro la comunità Lgbt

La prossima settimana riprenderà invece a Saratov, nel sud-ovest del Paese, il processo contro un fotografo che ha pubblicato immagini di bandiere rainbow su Instagram, come ha riferito l'agenzia di stampa indipendente

Mediazona.

Insono state emesse lein base alla nuova legge che vieta il "".Giovedì un tribunale della regione meridionale di Volgograd ha condannato un uomo per "averi simboli di un'organizzazione estremista" dopo aver pubblicato online una fotografia di una, secondo quanto riportato dal servizio stampa del tribunale.Artyom P., cui è stata inflitta una, secondo quanto dichiarato in una nota dal tribunale stesso, ha ammesso la colpa e si è pentito, dicendo di aver postato l'immagine "per stupidità". Non sappiamo se questa ammissione sia di effettivo pentimento o costruita ad hoc per evitare pene più gravi, ma il dubbio sorge, considerando il contesto. Lunedì, invece, un tribunale della regione di Nizhny Novgorod, a est di Mosca, ha condannato unaa cinque giorni di detenzione amministrativa per aver indossatomentre si trovava in un caffè. Come riporta Aegis , un gruppo per i diritti Lgbt, un uomo le si è avvicinato e le ha chiesto di togliersi i gioielli filmando l'incontro e pubblicando poi il video sul web. Dopodiché la donna è stata chiamata alla stazione di polizia per giustificare l'accaduto e sentirsi comminare la pena.La bandiera arcobaleno, com'è noto, è uno degli oggetti che più rappresentano la comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender. La, approvata a fine 2023, vieta a chiunque nel Paese di "mostrare i simboli" di organizzazioni considerate estremiste e nell'elenco sono inclusi anche itargati Meta.La Corte Suprema russa halo scorso novembre, dando seguito a un quadro di crescenti restrizioni in Russia sulle espressioni dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Una vera e propria crociata contro tutte le manifestazioni che si distanziano da un'eteronormatività che vede nella famiglia tradizionale la massima espressione dell'ortodossia, della tradizione culturale del Paese. Una legge approvata lo scorso luglio, ad esempio, ha vietato il cambio di sesso legale o medico per i, mentre un'ulteriore norma che vieta la promozione diè in vigore da oltre un decennio.