Salute mentale, arriva lo psicologo dedicato ai lavoratori. Ecco il nuovo servizio online

Mail ogni ora, WhatsApp ogni minuto, gli occhi fissi ogni secondo al computer o al cellulare. Sullo sfondo di questo dipinto c'è sempre lui:. Lo stress è diventato ormai un compagno di vita di tutti i. E dopo lo scoppio della, con loe quant'altro, la situazione è ulteriormente peggiorata. Ladi tutti ne ha risentito, a tal punto che in moltissimi hanno avuto bisogno di un aiuto, di un. Ma dopo lo stop del governo al bonus psicologo , le persone in difficoltà hanno avuto la percezione di essere abbandonate. Tanto, che alcune regioni si sono mosse da sole per garantire ai propri cittadini servizi di aiuto. Ma non sempre, e soprattutto non ovunque in Italia, è possibile accedere a questi servizi. E così anche molti lavoratori sono rimasti senza la possibilità di prendersi cura della propria salute mentale. Ecco però che qualcuno ha pensato di porre un rimedio a questa situazione., la società di consulenza HR di Gi Group, ha stretto una partnership con, una piattaforma online di consulenza psicologica, con l'obiettivo di offrire. Il servizio prende il nome di "".Tra i circache hanno già utilizzato la piattaforma Sygmund, circa sette persone su dieci hanno dichiarato di avere disagi legati all'e più dihanno dichiarato di viverelegati da un lato allo, dall'altro dall'per chi invece continua a lavorare in presenza. L'accelerazione sul digitale in questi ultimi anni è stata però utile anche nell'ambito del benessere mentale. Secondo la piattaforma Sygmund, infatti, ilsostiene che laaiuta ad essere costanti nel percorso verso il proprio benessere. Ecco dunque perché è nato il nuovo servizio online "Sygmund per ODM Consulting", per supportare, sette giorni su sette, le aziende e i lavoratori nella tutela del benessere psicologico.Sygmund è una piattaforma online che veicola servizi di psicologia erogati al pari di una struttura sanitaria e conta all'attivo più di mille psicologi iscritti. Grazie alla possibilità di fare le, il servizio, studiato con ODM Consulting, offre ai lavoratori un approccio integrato e un rapporto diretto. Le prestazioni erogate dalla piattaforma sono da considerarsi vere e proprie attività sanitarie. Rispondono infatti agli obblighi normativi e sono vigilate dagli Enti di garanzia e dall'Ordine. In particolare, l'intervento psicologico comprende attività di counseling psicologico, ascolto e supporto, coaching e empowerment. "Oggi, le aziende hanno la possibilità e allo stesso tempo la responsabilità di essere apripista di una nuova era di sostenibilità organizzativa che garantisca la salute e il benessere delle persone - spiega, responsabile area People Development di ODM Consulting -. Ritengo che il supporto psicologico aiuti le persone ad essere, quindi più attive e creative nel loro adattarsi al contesto attuale. Durante il lockdown avevamo già iniziato a dare una risposta a questa esigenza con lo spazio "Ascoltami", sportello dedicato al supporto psicologico alle organizzazioni e alle loro persone. Oggi - conclude Musumeci - questa iniziativa si arricchisce grazie alla collaborazione con i professionisti di Sygmund". "Abbiamo in comune l'attenzione alla persona nei luoghi di lavoro. ODM è una società di consulenza, Sygmund è una struttura sanitaria: la nostra sinergia offre un servizio unico - dichiara, fondatore di Sygmund -. Siamo in grado di supportare le aziende e i lavoratori, anche in smartworking, sette giorni su sette da qualunque luogo. Oggi, insieme, contribuiamo alla diffusione della salute nel nostro Paese".