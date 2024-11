Salva una vittima dalle violenze, premiato il giovane volontario

EMPOLI VALDARNO, 29 novembre 2024 – Lei era in pericolo, lui – giovane ’angelo’ in divisa – è intervenuto per salvarla da un uomo violento. È accaduto domenica nel cuore del centro di Empoli, a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Massimiliano, 18 anni, volontario della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite, con la sua squadra è intervenuto per prestare soccorso alla vittima che piangeva, aveva contusioni agli arti e un livido alla mano. L’uomo che era con lei ha provato a farla scendere dall’ambulanza. Ma Massimiliano ha impedito che la situazione degenerasse. Ha avuto coraggio e determinazione e alla fine ha messo in salvo la donna, attivando il codice rosa e trasportandola al San Giuseppe.

La storia di Massimiliano, residente a Montelupo, è finita anche in consiglio comunale come esempio di giovani che si impegnano per il bene della comunità. E, su proposta di Federico Pavese, consigliere di Monteluponelcuore, il ragazzo sarà premiato durante la prossima seduta in programma a dicembre. “In apertura di consiglio comunale ho letto l’articolo uscito su La Nazione e ho invitato il sindaco a contattare il nostro giovane concittadino per premiarlo in Consiglio con una pergamena o una targa. Massimiliano ha dato l’esempio, è un orgoglio per tutta la comunità”.

In consiglio comunale a Empoli si è riflettuto sulle violenze di genere con un minuto di rumore. I consiglieri di maggioranza e opposizione hanno battuto le mani sui banchi in segno di dissenso. “Era per noi importante dare un segnale forte. Tutti i capigruppo hanno accolto subito la mia proposta”, ha detto la presidente del consiglio comunale Simona Cioni. Approvata all’unanimità invece la mozione per promuovere la consapevolezza sul lutto perinatale presentata da Viola Rovai, capogruppo del Pd.