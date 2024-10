Sammy Basso, venerdì i funerali e il lutto cittadino: “E’ stato un esempio di umanità”

Sono stati ufficializzati questa mattina data e orario dei funerali di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria morto sabato sera per un malore improvviso in un ristorante di Asolo (Treviso). Le esequie si terranno venerdì 11 ottobre, con inizio alle 15, al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza). A celebrare sarà il Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco don Piero Savio, parroco di Tezze; non è esclusa anche la presenza di altri parroci del comprensorio bassanese, di amici famosi e di esponenti politici. L'amministrazione comunale di Tezze ha fatto sapere che in occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.

Una veglia di preghiera, invece, si terrà giovedì 10 ottobre, alle 20, nella Chiesa di Tezze sul Brenta. Il feretro giungerà per il funerale di venerdì alle 14.50; dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15.30. L'accesso dei fedeli all'area individuata sarà consentito liberamente a partire dalle 13,30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per Mons. Brugnotto "la figura autentica di Sammy ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità. Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera - conclude - perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato

Sammy stesso”.

"Sammy - afferma il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda - è stato un esempio di umanità e forza di vivere per tutti coloro che l'hanno incontrato, ma continuerà ad esserlo anche per chi scoprirà la sua storia in futuro”.