Sanità e tecnologia: in Italia gli ospedali e le aziende sanitarie sono sempre più smart

Il sistema salute è un comparto strategico in Italia. La tecnologia medica sta trasformando il volto degli ospedali che diventano sempre più smart, con un numero crescente di dispositivi tecnologici. Solo per citare alcune di queste rivoluzioni delle cure, le nuove stampanti 3D che offrono protesi su misura fino a pochi anni fa impensabili, e i sistemi di monitoraggio a distanza garantiscono interventi di emergenza su pazienti con malattie croniche. Ma quanto pesa tutto questo sull’ambiente? Per valorizzare le imprese del sistema sanitario pubblico e privato che si siano dimostrate virtuose nella gestione energetica, intelligente e sostenibile della propria struttura, è stato creato Smart Hospital Award, un premio sull’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’azienda e la sostenibilità delle proprie politiche.

Sono ben quattro i vincitori di questa prima edizione del premio, nato in collaborazione con la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. Un riconoscimento su tre filoni: energy, building, green. Il premio, organizzato da Koncept e conclusosi al Forum Sistema Salute di Firenze, era rivolto alle aziende del sistema sanitario pubblico e privato, nonché alla filiera dei fornitori, dalle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, alle aziende fornitrici di servizi e prodotti, in quanto l’Azienda sanitaria, in qualità di attore della sanità e promotore di salute, devep reoccuparsi anche degli impatti ambientali indiretti determinati dai propri fornitori.

Per la categoria Aziende Sanitarie Pubbliche i giurati hanno deciso per un ex equo per Ausl Bologna e Ausl Romagna. Le esperienze di efficientamento energetico delle due Aziende, sono caratterizzate da interventi vasti e complessi, con elevati risultati, sulla base di un piano strategico unitario e un insieme di elementi positivi comuni alle due esperienze tra cui: una progettualità complessiva iniziata da oltre dieci anni, che nel tempo ha coinvolto l’intero insieme delle strutture sanitarie aziendali, con una particolare attenzione alla messa in opera di centrali di trigenerazione in tutti gli edifici a destinazione ospedaliera e interventi sull’involucro edilizio. Per la realizzazione di questo programma si è ricorsi all’utilizzo di nuovi sistemi contrattuali tipo Epc attraverso forme di partenariato Pubblico Privato.

La Fondazione Policlinico Gemelli, per le Aziende Sanitarie Private, si è contraddistinta per le dimensioni dell’intervento di efficientamento, applicato a un ospedale di notevoli dimensioni, con la realizzazione di uno dei più importanti impianti di trigenerazione a livello del Sistema Sanitario Italiano. L’intervento tecnico è stato accompagnato anche dalla realizzazione di impianti per la regolazione, il monitoraggio e il controllo delle tecnologie attraverso un sistema di Bems e Light Control, basato sulla adattabilità alla luminosità ambientale e alla presenza di persone, con una significativa riduzione dell’impronta ecologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Il primo premio per la categoria dei fornitori è andato a Cooplat per l’intervento realizzato presso la Asl Toscana Centro: un’iniziativa di collaborazione tra pubblico e privato orientata a una maggiore efficienza energetica delle strutture sanitarie italiane. Tra gli altri finalisti si sono contraddistinti l’Aou Pisana e l’Asl Toscana Sud Est nel settore pubblico e Eli Lilly e Iqvia per i fornitori. A tutti sono stati consegnati degli adesivi per comunicare il proprio impegno per efficienza energetica e sostenibilità aziendale.

Lo Smart Hospital Award 2022, infatti, vuole essere uno stimolo al consolidamento dei comportamenti virtuosi già in essere e alla trasformazione, al miglioramento e all’efficientamento delle Aziende del sistema sanitario nazionale sul terreno della sostenibilità ambientale. Il valore dell’iniziativa è stato rafforzato anche da una giuria qualificata e prestigiosa composta da Massimiliano Boggetti, presidente Confindustria Dispositivi Medici, Alessandro Caltagirone, vicepresidente Fiaso, Barbara Cittadini, presidente Aiop, Tiziana Frittelli, presidente Federsanità Anci, Stefano Maestrelli, Energy Manager ed esperto Epc, Daniela Pedrini, presidente SIais e Presidente Ifhe, International Federation Of Healthcare Engineering, Marco Tranquilli, Esperto Nars - Presidenza del Consiglio dei Ministri.