Separati con successo due gemelli siamesi brasiliani che condividevano i cervelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemini Untwined (@geminiuntwined)

E' una storia a lieto fine quella deiBernardo e Arthur Lima, nati con lee i. I bambini di tre anni, nati in Brasile, sono stati separati grazie allae ora potranno condurre una vita come quella di tutti i loro coetanei.L'intervento è stato realizzato dal team medico dell'a Rio de Janeiro, in Brasile, sotto la direzione del capo della chirurgia pediatrica dell'istituto, il dottor, e del chirurgo pediatricodel Great Ormond Street Hospital di. Gli staff dei due ospedali hanno trascorsogli ultimi due anni e mezzo apprendendo le tecniche chirurgiche necessarie usando unain realtà virtuale basata sulle TAC effettuate ai due gemelli. Si tratta della procedura medica di questo tipo più complicata mai eseguita con successo, secondo l’associazione di beneficenza che ha finanziato il tutto, la "".Bernardo e Arthur hanno subitoin tutto, per più di 27 ore di operazione solo nell’ultimo intervento al quale sono stati sottoposti, seguiti da uno staff medico di oltre cento persone. Si tratta delladi separazione completata con successo da "Gemini Untwined", la prima realizzata con un sistema di addestramento in realtà virtuale. I gemelli sono attualmente in buona salute, e dovranno sottoporsi a sei mesi di riabilitazione. Un "" è il commento del dottor Jeelani, "" è la dichiarazione del dottor Mufarrej. L'organizzazione benefica Gemini Untwined, che ha seguito e finanziato il caso, fa sapere che "è stato il nostro caso più complesso fino a oggi e segna l'inizio di una collaborazione a lungo termine con l'ospedale". Bernardo e Arthur sono i gemelli– cioè gemelli con cervelli fusi – più "adulti" ad essere separati. Secondo l'organizzazione, un parto su 60.000 risulta in gemelli siamesi e solo il 5% di loro sono craniopagi.