Sgarbi interroga la maestra sospesa: “Colpevole di insegnare i valori della nostra civiltà“

La maestra punita per la pregheria in classe in Sardegna

L’insegnante: “Un’ingiustizia“

La polemica, le scuse e la sospensione

Il Sottosegretario alla Culturaoggi pomeriggio, lunedì dell'Angelo, ha incontrato a Orosei (Oristano) la maestrasospesa dall’Ufficio scolastico regionale per aver fatto recitare le preghiere ai suoi alunni. “L’ho interrogata- racconta Vittorio Sgarbi - e ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha fatto: insegnare gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà. Nessuna esaltazione e nessun fanatismo. Semplice, efficace, determinata. L’abuso è soltanto di chi ha stabilito sanzioni con accuse senza fondamento. Ogni contrapposizione tra laicismo e religione è contraddetto dacui l’insegnante si è ispirata: ‘non possiamo non dirci cristiani’. Che è. Quanto alnessuno dimentica che l’ha introdotto in politica Matteo Salvini ”. “Il lungo ‘interrogatorio’ - rivela Sgarbi - è stato trasmesso alche ha evidentemente fin qui conosciuto soltanto una relazione parziale che non restituisce la personalità della Maestra Marisa Francescangeli . Credo sarebbe necessaria una ispezione ministeriale”.La polemiche sulla maestra sospesa da scuola a Oristano è stata innescata dal fatto chel'insegnante abbia fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con dieci perline a forma di braccialetto ed aver recitato insieme ai piccoli due preghiere: un’Ave Maria e un Padre Nostro. La protagonista dell’episodio è Marisa Francescangeli, 58 anni, una maestra che insegna nella, in provincia di Oristano, dove segue tre diverse classi: una quarta e due terze. Il fatto è avvenuto proprio in una di queste terze, l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022. Un curriculum di prestigio, macchiato ora da un provvedimento dele dell’ufficio scolastico provinciale, dopo che due genitori si erano lamentati con la scuola per il braccialetto-rosario e le preghiere recitate in classe prima di Natale:e una riduzione dello stipendio. Una vicenda che finirà di fronte ad un’aula di tribunale.Alle domande dei giornalisti in merito alla vicenda,ha risposto sostenendo che due mamme “non hanno gradito la preghiera in classe“. “È andata così - il suo racconto - . Insegno in quella terza. Il 22 dicembre un collega si è assentato e ho dovuto sostituirlo per un’ora. Poco prima con i bambini della quarta avevamo costruito un braccialetto, un piccolo rosario con le perline. Avevo altre perline, le ho tirate fuori“. Secondo l’insegnante gli alunni “erano tutti contenti. Prima di uscire abbiamo recitato il Pater e l’Ave Maria. Con il braccialetto non penso di aver fatto niente di demoniaco“.Mentre le due mamme hanno subito mostrato irritazione: “Rientrata dalle vacanze il dirigente scolastico mi ha riferito delle proteste: ’Dovrà scusarsi’. Ho risposto che se erano dispiaciute, mi sarei scusata. E l’ho fatto“.. “Mi è arrivata tre mesi dopo. Credo di non averla meritata e ora sono sommersa da solidarietà, anche delle altre mamme delle mie classi“. Ed è di oggi, l’del Sottosegretario. Amen.