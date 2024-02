Smartphone ricondizionati: un risparmio non solo economico ma soprattutto ambientale

Laè un supporto indispensabile per l’uomo, facilitandone il lavoro e prospettandogli orizzonti altrimenti irraggiungibili. Ma, allo stesso tempo, ha dei, molti dei quali invisibili. Anche dal punto di vista. Pensate che solo l’industria dell’elettronica, ogni anno, rilascia milioni di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera, pari al. Un 'contributo' che è in continua crescita. A generarle, oltre ovviamente alla produzione, è la dimensione dello smaltimento dei prodotti a fine ciclo o inutilizzabili. Da questo punto di vista gli smartphone rappresentano il flusso di rifiuti elettronici con la crescita più rapida. In particolare, per fare un esempio, un: di queste l’80% sono legate alla produzione, il 3% al trasporto, il 16% all’uso, l’1% allo smaltimento. Questo è quanto emerge dal primodi Swappie, ecommerce che si occupa della compravendita di smartphone usati e ricondizionati. Secondo la società uno smartphoneproduce ilrispetto a un telefono nuovo: l’80% della produzione viene sostituito dal 2%., dunque. Riattivare, riutilizzare, rimettere in funzione . Una lezione che viene dalla notte dei tempi, su cui le nostre civiltà si sono sempre fondate. In passato ilerano infatti pressoché sconosciuti: tutto rientrava nel ciclo della produzione del consumo , e il sistema complessivo era autoalimentante. Poi l’età del benessere apparentemente illimitato ha portato con sé conseguenze negative come il consumo compulsivo, e l'adozione di stili di vita dannosi, come l’usa e getta. Ora la crisi delle materie prime e quella climatica ci impongono di cambiare registro e riconsiderare il nostro modo di vivere e di produrre valore. Anche e soprattutto nel campo della tecnologia, che richiede une alimenta circuiti di produzione e smaltimento fortemente energivori. Ecco che eliminare le attività ad alta intensità di emissioni di carbonio, legate all’approvvigionamento dei materiali, alla supply chain e alla produzione, che sono fondamentali per dar vita a un nuovo smartphone, si crea un modello dicaratterizzato da un impatto positivo. Scegliendo uno smartphone ricondizionato insomma si prolunga la vita di un device esistente e si riduce allo stesso tempo la propria impronta carbonica."Scegliendo ricondizionato rispetto al nuovo, gli utenti Swappie - sostiene la compagnia - hannonel 2021, la stessa quantità di emissioni di carbonio catturate dalla crescita di 389.401 alberi in 10 anni". Questo perché il mercato degli smartphone ricondizionati è, non a caso, in forte crescita. Dalla sua fondazione nel 2016 (quando solo il 5% degli utenti di smartphone sceglieva device di seconda mano) e oggi, la società dichiara una comunità di un milione di persone in tutta Europa. "Gli ultimi mesi - ha spiegato, CEO e co-fondatore di Swappie - ci hanno posto davanti all’che il nostro pianeta si trova ad affrontare con il caldo estremo e la siccità che scatenano il caos a livello globale. Le cause sono numerose, ma non c’è dubbio che il comportamento dell’uomo tenda ad aggravare la situazione. È difficile non essere scoraggiati dal pensiero del nostro futuro climatico, ma non è il momento di essere disfattisti e rinunciare. È infatti necessario il contrario. Dobbiamo raddoppiare il nostro impegno e ricordare alle persone dell'impatto collettivo delle loro scelte e di come queste possano fare una vera differenza per il”.