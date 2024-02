Teheran, una donna iraniana arrestata per aver fatto colazione senza indossare l'hijab

The woman who posted this photo got arrested for the crime of having breakfast without hijab! This is the horrific story of being a woman in Iran in 21st century. Her nam is Donya Rad. Women will continue their civil disobedience every day.#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/zq08SWUL2a — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 30, 2022

"Affrontare senza pietà chi crea disordini"

L'appello per escludere l'Iran dai Mondiali

Dall'all'Afghanistan, arrivando anche fino agli Stati Uniti e all'Australia. Le proteste delle donne non accennano a fermarsi: tra chi scende in piazza, chi si taglia platealmente i capelli, chi brucia il proprio hijab, la rivolta femminile non ha confini. Intanto venerdì scorso, mentre le manifestazionisi allargavano a macchia d'olio da Teheran all'intera Repubblica Islamica, sfociando anche nel vicino Afghanistan, una ragazza iraniana di nomeè stataper aver fatto. La notizia è stata condivisa su Twitter dalla giornalista e attivista Masih Alinejad che ha scritto: "La donna che ha postato questa foto è stata arrestata per il reato di aver fatto colazione senza hijab! Questa è la terribile esperienza dell'". "Le donne continueranno la loro disobbedienza civile ogni giorno", ha aggiunto nel post.In Iran come altrove, nelle piazze di oltre 80 Paesi, le proteste sono state innescate dalla morte di Mahsa Amini , 22enne curda arrestata all'inizio del mese a Teheran per "abbigliamento inadeguato" dalla polizia morale. Questa è incaricata di far rispettare ilfemminile della Repubblica, ma i metodi utilizzati anche nella repressione delle proteste scaturite sono stati condannati da più voci, non ultime dalle organizzazioni internazionali come Onu e Ue. Negli scontri delle ultime due settimane tra manifestanti e forze dell'ordine sono state, tra cui l'attivista appena 20enne Hadis Najafi . Il bilancio parla anche di oltre. Il presidente, nonostante la tensione crescente anche a livello geopolitico, non sembra però intenzionato a fare passi indietro, ma anzi mantiene il pugno di ferro: "Chi è implicato in questo caos che getta il Paese nell'instabilità deve essere arrestato, sia chi l'ha provocato che chi lo guida”, ha detto, parlando alla tv di Stato mercoledì sera., entrata in possesso di documenti emessi dai vertici delle forze armate in Iran, in cui si istruiscono tutti i comandi provinciali ad "affrontare severamente" le persone che manifestano, "gli antirivoluzionari e coloro che creano disordini". Questo era quanto imposto il 21 settembre. Con un secondo documento, datato due giorni dopo, il comandante delle forze armate della provincia di Mazandaran ordina di "affrontare, qualsiasi disordine provocato da rivoltosi e antirivoluzionari".Nelle ultime ore è arrivato inoltreaffinchévengadi calcio in Qatar, rivolto alla Fifa da Open Stadiums, un movimento che si batte per la fine delle discriminazioni contro le iraniane e perché possano frequentare liberamente gli stadi . "Perché la Fifa dovrebbe dare allo Stato iraniano e ai suoi rappresentanti un palcoscenico globale, mentre non solo si rifiuta di rispettare i diritti umani e le dignità fondamentali, ma?", si legge nella dura lettera che l'organizzazione ha inviato al presidente della Federazione internazionale di calcio Gianni Infantino, nella quale si fa riferimento alla brutale repressione delle proteste in queste due settimane.ha chiesto quindi di "escludere immediatamente" l'Iran dai prossimi Mondiali, dove Team Melli è stato inserito nel Gruppo B insieme a Inghilterra, Galles e Stati Uniti. Nei giorni scorsi diversi calciatori iraniani avevano espresso pubblicamente il loro appoggio a chi protesta.