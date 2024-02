"Ti vergogni del tuo parente disabile?": famiglie inferocite per il questionario shock

"Da zero a quattro,Provi risentimento nei suoi confronti? Quantoquando hai amici in casa?". E ancora "", "Ti saresti aspettato qualcosa di diverso a questo punto della vita?", "da questa situazione?". Queste sono soltanto alcune delle assurde domande contenute nel questionario shock che il comune di, cittadina nel basso Lazio, ha sottoposto ai richiedenti del sostegno economico per disabilità in famiglia. Secondo le intenzioni di chi ha formulato questi imbarazzanti quesiti, il test dovrebbe rilevaredi chi accudisce le persone con disabilità, i cosiddetti caregiver , e sarebbe da inviare corredato dall'Isee entro fine del mese. Ma, com'era prevedibile, le reazioni delle famiglie che si sono trovate davanti a questo test per ottenere i sussidi regionali sono state soltanto: "Con quale coraggio ponete queste domande?" oppure "Non si vergognano le istituzioni ?", "Questionario ignobile" dice qualcun altro, fino alle accuse di "Fascismo" e "Siete voi che vi dovete vergognare".Il questionario, sostiene il piccolo comune costiero, viene definito "" indicato da una delibera di giunta regionale tra i possibili strumenti da utilizzare da parte dei Comuni e consiste in una modalità di autovalutazione (percezione soggettiva dello stress), riferita adella condizione di caregiver familiare: carico(percezione soggettiva). L'obiettivo era quello di individuare idonee misure di sostegno per le famiglie interessate. Ma lehanno costretto il comune di Nettuno a bloccare il tutto e a gettare la croce sui governatori regionali: "Il questionario sui caregiver era inserito nelle linee guida regionali", sostiene il comune del basso Lazio, ed era "già stato utilizzato da altri Comuni della regione ed anche in altre regioni d'Italia" e infine "recepito dal distretto socio sanitario territoriale prima di essere sottoposto alle famiglie". In effetti il questionario, come denunciato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, è stato. "Oltre un mese fa - sostiene la consigliera -, insieme ad alcune associazioni, abbiamo denunciato lo stesso scempio compiuto da Roma Capitale: l'amministrazione capitolina ha presentato la stessa scheda".Un plauso alla sospensione del questionario è arrivato invece dal ministro per le Disabilità Erika Stefani che ha definito "tali, antecedenti alla Convenzione Onu del 2006 e quindi all'evoluzione che ha interessato la società in questi anni. Auspichiamo che le amministrazioni provvedano ad adottare questionari più attuali", che, del resto, è la speranza di tutti.