Torino 2022, il Pride inclusivo che sventola l'orgoglio della non conformità oltre le istanze Lgbt

Il Pride di Torino - 150mila presenze per i promotori, tra le 50mila e le 70mila per la Prefettura - voleva essere inclusivo e ci è riuscito. Al di là del fatto che tutti gli interventi dal palco sono stati tradotti in Lis (linguaggio dei segni) e che una navetta di Gtt ha fatto sfilare le persone con disabilità motoria in bus, la parata torinese sembra non aver escluso davvero nessuno.. L'onda di Torino si è infranta contro tanti assoluti. Non ultimo, quello dettato dal. “Vogliamo portare. La rabbia verso chi la limita e la felicità, che non può più essere rimandata”, ha detto il coordinatore del Torino Pride Marco Giusta. Quello del 18 "è stato un Pride bellissimo , coloratissimo. Segno che c’è voglia di lottare per il nostro diritto a essere felici. E segno che un Pride inclusivo, che allarga la lotta non solo alle istanzema anche quelle di chi è contro ile la conformità: parla a tutt*.Oltre a, il pride torinese è stato animato da generazioni di ragazzi che sfoggiano. E di ragazze che indossanoforse contro una società dell'immagine che li vorrebbe tutti uguali.A loro fianco, c'è anche una donna che indossa un lungo abito rosso, ha viso e corpo ricoperti di finti lividi: "Voglio rappresentare il femminicidio, visto che i dati sono molto alti in Italia e bisogna denunciare".I punti programmatici del manifesto politico del Torino Pride hanno ricevuto 34 adesioni ed erano essenzialmente tre: "Unache consenta a tutte le persone, anche piccole, di avere il diritto all’autodeterminazione con consenso informato e servizi adeguati. Una contro l’omo-lesbo-bi-trans-afobia (vedasindr) che adotti un approccio educativo e non solo punitivo, partendo dalle scuole e lapiene di affetto, ma orfane di diritto”, ha spiegato il coordinatore Giusta.La madrina del Torino Pride anche quest'anno era Valdimir Luxururia che non si è risparmiata, ballando sul carro del Pride al ritmo di Madonna, Lady Gaga, Blanco, Raffaella Carrà. Presa dall'emozione, ha alzato sulla sfilata un nome, quello diche nella provincia di Belluno si è tolta la vita "perché". "L'ultima vittima", dice una signora sulla sessantina accompagnata dal compagno e un'amica che tiene un cartello in suo nome "della cultura omofoba, che ancora non accetta la diversità".