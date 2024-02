Torino apre al turismo Lgbtq+ con l'Eurovision e ora si candida ad ospitare l'EuroPride

L'onda arcobaleno a Torino per l'Eurovision

L'appello video di Luxuria

Turismo gay friendly: un affare da 3,2 miliardi di euro

Obiettivo EuroPride: Torino punta al 2026

L' Eurovision Song Contest 2022 , terminato da appena qualche giorno dopo lacon i Kalush e la canzone, è stato un grandissimo successo ma per Torino è tempo di pensare al futuro e ad un altro appuntamento internazionale, quello dell'EuroPride 2026. Partendo da una fama appena consolidata di città "Lgbtq+ friendly" . Cantanti, accompagnatori, artisti e semplici persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, intersex, trans e chi più ne ha più ne metta, c'era spazio per tutte, sono accorse per lo show musicale e hanno riempito le strade del centro per un'intera settimana di un'atmosfera colorata, variegata e inclusiva, come invece, di solito, vediamo accadere un solo giorno all'anno: proprio durante il Pride Se il, dalla sua pagina Facebook, aveva commentato prima l'organizzazione dell’Eurovision 2022 – "Tutti pazzi per Torino! [...] Si sono immersi nella nostra #musicaovunque, nelle nostre piazze e vie in festa. E tutta la stampa internazionale ha visto quanto è bella la nostra città", anche dopo la proclamazione dei vincitori ha voluto ringraziare l'enorme flusso di persone accorse in città: “Eurovision Song Contest 2022. Vince dall’Ucraina la Kalush Orchestra con Stefania. Congratulazioni! È stato bellissimo avervi tutti a Torino!". "Abbiamo calcolato che ilarrivati in città è– ha precisato Alessandro Battaglia, presidente di Quore, dalle pagine del Corriere della Sera –. L’Eurovision è il più grande evento europeo Lgbt. In questi giorni, abbiamo deciso di organizzaread hoc pensate per questo tipo di pubblico". Che ovviamente sono andate sold out. Si trattava del Queer Sunday, una giornata di concerti e dibattiti dedicati ai diritti della galassia Lgbtq+, andato in scena al Parco Valentino nel contesto dell’EuroVillage, e dei tre appuntamenti, organizzati da Friendly Piemonte e dall’associazione Quore, con Tuttaltrastoria, la passeggiata per le piazze di Torino alla scoperta della storia cittadina attraverso il racconto di 12 personaggi legati al mondo arcobaleno.[video width="1080" height="1920" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/05/outputcompress-video-online.com_-2.mp4"][/video]"Per la città sarebbe un vero affare diventare una delle mete del", dichiara Battaglia. Un affare fruttuoso anche dal punto di vista economico: sempre secondo il Corriere della Sera, che cita "Ttg Italia", questo tipo di afflusso turistico pesa per ildell’intero settore delle vacanze, per un business diall’anno. I consumatori Lgbt sono considerati “high spenders” perché hanno una maggiore disponibilità economica. Ma per ambire a fare concorrenza a città come San Francisco, Barcellona, Mykonos, Copenaghen, che dominano questo mercato, ci vogliono proposte di marketing mirate ed efficaci: "Questo target di turisti è attento alla sicurezza e all’offerta di eventi – conclude il presidente di Quore –. Concerti, festival, grandi mostre. Come quelle recenti di Botero e di Tamara de Lempicka".Ma sognare in grande si può e per farlo bisogna porsi obiettivi concreti. Per questo, il 6 ottobre 2022, la città ospiterà la, l’European Pride Organizers Association. Sarà quindi la prima occasione per presentarsi e, come ha spiegato Marco Giusta, coordinatore del Torino Pride, "ne approfitteremo per tessere i rapporti con le altre delegazioni internazionali perad accogliere la". Certo l’edizione dell’EuroPride di cui si parla è quella del, ma come detto bisogna puntare in alto e costruire, gradino dopo gradino, la strada verso il successo. Perché per toccare il cielo con un dito basta prendere la scala arcobaleno.