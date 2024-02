Torino, stupratore assolto perché la vittima "l'ha invitato a osare". Donne: abbiate paura!

I fatti

La sentenza della Corte d'Appello

La cultura dello stupro

ben radicata

criminalizza le donne per come si vestono e come si comportano, giustificando atti di violenza, di abuso, contro di loro come 'indotti', 'provocati' per qualcosa che hanno fatto o detto (o non detto). in Italia della cosiddetta " cultura dello stupro ". Cheper come si vestono e come si comportano, giustificando atti di violenza, di abuso, contro di loro come 'indotti', 'provocati' per qualcosa che hanno fatto o detto (o non detto).

Era ubriaca e con la porta semi aperta. Quindi. La Corte d’Appello di Torino, giovedì 7 luglio, ha assolto un ragazzo condannato in primo grado per violenza sessuale perché secondo i giudici, la ragazza, lasciando, lo aveva "invitato a osare". Vittima colpevole, perché era “e quindi non pienamente in sé”. C'è da aggiungere altro? La decisione è una di quelle che seccano le parole in gola, che lasciano talmente scioccat* che serve fermarsi, contare fino a 10 e poi esprimersi, canalizzandoprovocate in un ragionamento che vada al di là del mero sfogo. Perché dimostra quanto ancora nel nostro Paese ci sia bisogno di lavorare, di discutere e quindi agire a contrasto della, su quanto arretrata sia la cultura italiana sul tema, tanto dae non l'uomo che l'ha violentata, che sarebbe invece stato tentato e non avrebbe resistito ai suoi istinti 'di maschio'.Partiamo dai fatti, intanto. Siamo nel, a Torino: una ragazza, con il quale in precedenza si era scambiata qualche bacio, e con lui si intrattiene. Vuole spiegargli che per lei finisce lì, non vuole andare oltre o iniziare una storia. La donna deve andare in bagno e si fa accompagnare dal ragazzo, che conosce bene il posto perché ci ha lavorato. Lascia inavvertitamente la porta socchiusa.. Scatta la denuncia,l'uomo viene. Ricorre in appello e qui vieneSecondo i giudici: "L'unico dato indicativo delpotrebbe essere considerato, ma l'uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull'la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura". L'esaltazione del momento e lo stato psicofisico della ragazza per un uso smodato di alcol (...)" avrebbero provocato "l'avvicinamento del giovane che la stava attendendo dietro la porta", riporta l'agenzia di stampa ANSA citando la sentenza. Un chiaro invito ad 'osare', da quanto viene riportato. La sentenza del tribunale torinese è statadal sostituto procuratore generale Nicoletta Quaglino. Ma, al di là del procedimento giudiziario che proseguirà quindi nell'iter processuale, ha già scatenato l'indignazione, la rabbia, il disgusto perfino di gran parte dell'opinione pubblica. E come darle torto?Il caso è solo la punta dell'iceberg in mare magnum di vicende simili, che considerano la vittima di uno stupro consenziente perché "", "aveva un vestito troppo corto", "aveva", oltre a gridare ingiustizia, di, di colpevolizzazione della stuprata , della donna uccisa, nella peggiore delle ipotesi. È colpa sua. È colpa nostra. Di tutte noi che crediamo di essere libere e non lo siamo, che crediamo di poter uscire di notte e non possiamo, di vestirci come ci pare e non ci è concesso. Di amare e godere del sesso consensuale , anche occasionale, ma non ci è permesso. Perché? Perché altrimenti, se veniamo stuprate, ce la siamo cercata. Il pregiudizio, lavincono sul giudizio obiettivo dei fatti. Ancora. La sentenza di Torino è pericolosissima perché, già preoccupate di essere colpevolizzate per la violenza subita. Così facendo si spingono le vittime a chiedersi: "", mentre per tutte coloro che non hanno mai provato sulla loro pelle un abuso scatta il terrore preventivo: "La prossima sarò io?Mi sono vestita troppo provocante o avrò fatto qualcosa che ha indotto un uomo a pensare che potrei starci?". Domande chiave che denunciano la presenzaAlloraQuando si parla di cultura dello stupro, si parla anche di questo: della mentalità di chi ancora. Perché non ha chiuso la porta a chiave, invitando quindi l'uomo fuori a "osare". Perché l'uomo, in quanto tale, sarebbe una specie di bestia che non sa resistere agli istinti 'della carne',senza una chiara negazione di consenso dall'altra parte (ma anche quando questa c'è ma lui se ne frega!).