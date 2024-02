Tragedia a Sassari, neonata trovata morta a Burgos: la piccola era stata partorita in casa

La ricostruzione della vicenda

"Nessuno era stato informato della nascita": il mistero nel comune di Burgos

Quando i soccorritori delieri pomeriggio sono entrati in un’abitazione delsi sono trovati davanti una. La richiesta d’aiuto, arrivata poco prima alla centrale operativa di, raccontava di unain difficoltà, ma davanti agli occhi dei medici e degli infermieri in tuta arancione è apparso un corpicino ormai senza vita di unaSecondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe. Sono stati i genitori della ragazza,, a chiamare ima era ormai troppo tardi. La, una volta venuta al mondo,. La piccola era stata adagiata su un letto, tutto intorno sangue, sporcizia e le tracce visibili di un parto avvenuto proprio lì - pochi giorni prima - in condizioni di. La piccola era morta da qualche ora e i medici non hanno potuto far nient’altro se non constatarne ile avvisare i carabinieri. Era la stata la mamma della bambina, una giovane di Burgos, a chiedere l’intervento dell’ambulanza quando però purtroppo non c’era più niente da fare. All’interno dell’abitazione in cui si è verificata la, insieme alla mamma della neonata, i carabinieri hanno trovato i genitori della donna e una sorella della trentenne, mentre il padre della piccola vive a Budoni e non era presente. Sono stati i carabinieri a chiamarlo e a darli la notizia dell’accaduto. La mamma della neonata, la sorella e i genitori sono stati accompagnati inper essere interrogati e ieri a tarda sera tutti e quattro sono stati iscritti neldal titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratoreper. Il magistrato ha disposto il sequestro dellae lunedì affiderà al medico legale l’incarico al medico legale didi eseguire l’esame autoptico su corpo della neonata. Dall’autopsia si capirà se la bimba sia effettivamente morta di inedia, come ipotizzato dai soccorritori del 118 o sia stata qualcheimprovvisa della neonata.Secondo una prima ricognizione esterna il cadavere non presenterebbe segni di violenza , ma chi è intervenuto all’interno dell’abitazione ha avuto l’impressione che la bimba fosse denutrita. La mamma della bambina vive in una situazione di degrado insieme ai suoi genitori e alla sorella e la. Forse proprio per questo motivo la donna qualche giorno fa ha deciso di partorire in casa, con l’assistenza dei soli familiari. La nascita della bambina non era stata ancora neanchee in pochi in paese sapevano dell’arrivo della piccola. Quello che è accaduto dal momento della nascita fino a ieri pomeriggio all’interno dell’abitazione dovrà però essere accertato dall’inchiesta della magistratura. La Procura vuole capire se dal momento del parto la piccola sia statadalla madre e per quale motivo la donna non si sia rivolta a degli esperti o a un medico, prima che si verificasse la tragedia. Sarà anche importate capire se ifossero a conoscenza della situazione in cui viveva la famiglia. L’allarme è stato lanciato solo ieri dopo pranzo, ma forse la bambina era già deceduta da diverse ore. La corsa dell’ambulanza del 118 verso il centro del paese del Goceano è stata purtroppo inutile. Il corpicino era freddo e tutto intorno, nella stanza da letto in cui è stato trovato dai soccorritori, la testimonianza visibile di una situazione di degrado e difficoltà. Rimane da capire come sia possibile che in una comunità di meno di mille abitanti nessuno abbia lanciato per tempo alcun segnale dall’allarme prima che si arrivasse alla tragedia di ieri.