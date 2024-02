Trend topic: da 'T’appartengo' alla 'Mercoledì dance', Ambra e Ortega regine social

Da qualche mese, si sente insistentemente parlare del declino di Meta . Una lenta discesa che pare essere destinata a non trovare soluzione. Dall’inizio dell’anno, il titolo ha addirittura perso metà del proprio valore. L’allerta è massima e chi ha vissuto in pieno l’epoca pre-Facebook/Instagram non fa fatica a pensare che si tratti di una morte lenta e annunciatissima. Anche perché, oltre al tonfo in borsa, pare che stia diminuendo anche il numero degli utenti. Zuckerberg ha deciso di scommettere sulma il mercato, per il momento, sembra non dargli ragione.

Nuove strategie

L'era TikTok

Qualcosa di buono

Il fenomeno 'Non è la Rai'

Tra le nuove strategie messe in campo c’è una più massiccia influenza dell’ intelligenza artificiale nella selezione dei contenuti che compariranno sulle nostre bacheche di Facebook e Instagram . Saranno sempre di più, quindi, i contenuti di sconosciuti che, secondo la piattaforma, potrebbero piacerci. Un gioco abbastanza pericoloso, non fosse altro per la polarizzazione del pensiero - e dunque dei consensi - manipolata da informazioni parziali. Bolle social sempre più impenetrabili, potenzialmente utilizzabili a uso e consumo di chi cerca approvazione. E mentre Sparta piange, Atene - a dispetto dei pronostici - neanche troppo sommessamente ride.Lo scorso anno,per numero di utenti con addirittura 1 miliardo di iscritti. A ottobre del 2021 si è aggiudicata il titolo di app più scaricata al mondo, con oltre 57 milioni di download. E altolà a chi pensa che si tratti di un social per giovanissimi perditempo. Sulla piattaforma atterra di tutto, anche qualcosa di buono. #BookTok (spazio virtuale dedicato alla lettura) ne è la prova. Sul social che spopola tra i giovani ci sono musica, poesia, intrattenimento, notizie, approfondimenti, politica e, ovviamente, un po’ di spazzatura che sta alla capacità critica di chi guarda differenziare. C’è poi la viralità che Facebook non sa più generare. Basti pensare adi Ambra Angiolini che, dopo l’esibizione sul palco di X-Factor dell’8 dicembre scorso, dopo 29 anni è tornata tormentone in un battibaleno.Erano gli anni ‘90 quando un' Ambra Angiolini appena quindicenne, all'epoca starlette della trasmissione, sfondò il tetto delle 100.000 copie in una settimana. La consacrazione di un idolo teen. Dopo quasi trent’anni,è tornata a essere una hit. Dopo l’esibizione in TV, in poche ore TikTok è stato letteralmente invaso da giovani (e non solo) alle prese con il tentativo di emulare la conduttrice.Unche segue quello di Mercoledì Addams che hain ogni angolo del globo. A replicare la danza della Ortega sono stati anche volti noti dello show business.in primis.Il tutorial di, invece, è addirittura finito nelle corsie d’ospedale interpretato dain persona nel tentativo di donare sollievo al dolore di una giovane donna ricoverata al San Raffaele di Milano. Il teorema è semplice: il passaparola non passa più di bocca in bocca ma di TikTok in TikTok e basta qualche clic - fatto bene - per scalare classifiche, diventare virali e raggiungere un numero enorme di persone. Comunicatori o aspiranti tali si mettano al passo, non fosse altro per provare a interloquire con il linguaggio della Generazione Z che, che ci piaccia o no, è assai diverso da come avevamo sperato di riuscire a progettarlo.