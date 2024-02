Uganda, stop (per ora) alla legge anti-gay

Omosessualità già illegale in Uganda

In Ugandaalla legge anti-gay . Il presidente del paese africano,, ha bloccato l’entrata in vigore della severissima legge contro gli omosessuali, come riferisce la rivista “Nigrizia”. Non è stata una sua scelta libera visto che lo stesso Museveni , poco tempo fa, aveva definito “deviati” i membri della comunità Lgbt . Ma il presidente ha dovuto cedere ai richiami della comunità internazionale, delle organizzazioni per la tutela deie di gruppi di pressione che si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Invece di controfirmare le nuove norme, considerate trae nel mondo, Museveni ha rinviato al Parlamento la legge chiedendoche attenuano la stretta contro la comunità queer.In una lettera di accompagnamento del decreto inviata all'assemblea nazionale, il presidente invita a tornare su uno dei punti più controversi del provvedimento. Chiede cioè di precisare che ilnon sia considerato come un reato, come anche di distinguere la differenza tra chi professa uno stile di vita omosessuale e chi commette effettivamente atti omosessuali. “La proposta di legge dovrebbe essere chiara in modo che ciò che si ritiene essere criminalizzato non sia lo stato di chi ha una, ma piuttosto le azioni di chi agisce in base a quella devianza” ha scritto Museveni nella lettera. E sempre nella missiva si legge: “Il disegno di legge dovrebbe essere rivisto e includere una disposizione che affermi chiaramente: una persona che si crede o si presume o si sospetta sia omosessuale cheun atto sessuale con un’altra persona dello stesso sesso non commette un reato”. Museveni, secondo quanto riporta “Nigrizia”, chiede anche di rimuovere le disposizioni che impongono ai cittadiniatti di omosessualità. Questo perché, scrive, la circostanza creerebbe “sfide costituzionali” e sarebbe anche fonte diall'interno della società. Oltre a ciò, secondo il presidente, è necessario “” degli omosessuali che rinunciano volontariamente alla pratica.Il sentimento anti Lgbtq+ è profondamente radicato nella nazione dell’Africa orientale, altamente conservatrice e religiosa. E, infatti, l'omosessualitànel paese africano in base a unache criminalizza gli atti sessuali “contro l'ordine della natura”. La pena per tale reato è. Ma nella nuova normativa viene introdotta laper i casi di “omosessualità aggravata”, una fattispecie giuridica che riguarderebbe attività sessuali compiute con persone sotto i 18 anni. Su questo è intervenuto nei giorni scorsi il vice procuratore generale del paese, consigliando dil'obbligatorietà della pena capitale. Le richieste di modifica sono ora al vaglio delladel Parlamento che elaborerà un nuovo testo da sottoporre al voto della Camera e, in seguito, alla ratifica presidenziale.In Africa non è solo l’Uganda a intensificare la ‘caccia alle streghe’. Indel continente africano chi non rispetta il canone eterosessuale è considerato un criminale, per lo più in base a norme dell’era coloniale. L’omofobia è in aumento anche nel vicino Kenya dove, sulla scia di simili provvedimenti presi di recente in Tanzania, il ministro dell’istruzioneha richiesto l'intervento della chiesa. Denunciando un’infiltrazione di una non meglio definita agenda Lgbtq+ nelle scuole, il ministroha annunciato l’istituzione di un comitato, presieduto da un arcivescovo della, per affrontare la questione delle. In Kenya ilrimane illegale con condanne che possono arrivare a 14 anni di reclusione, ma un parlamentare,, sta spingendo un disegno di legge per aumentare la pena massima fino all’. La situazione non è migliore indove è in atto un giro di vite suicriticato anche dall’Alto commissario Onu per i diritti umani,