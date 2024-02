Un anno fa il massacro di Willy, il sindaco di Colleferro: una piazza bianca e concorsi per ricordarlo

La costruzione di una "a", uncontro ogni forma di violenza, opere di arte muraria,letterari sono le iniziative in cantiere in ricordo dell'uccisione di, il ventunenne di origini capoverdiane massacrato a botte la notte del 6 settembre 2020 nella affollata piazza principale del paese, dopo essere intervenuto per difendere un amico. A ribadire le intenzioni del Comune è il sindacoin un post pubblicato nel primo anniversario della morte. “Un anno. Un anno può essere considerato poco davanti alla storia, allo stesso tempo può sembrare molto nella vita di una persona.Per varie comunità nel nostro caso? È difficile stabilirlo; personalmente mi sembrò più lunga la giornata del 6 settembre 2020 che questo intero anno trascorso eppure sono trascorsi 365 giorni dall’uccisione barbara di”. "Siamo convinti - continua Sanna - che la giustizia farà il suo corso seguendo la verità ed; a noi spetta un compito diverso, simile a quello degliche spesso continuano ad esercitare da soli il mestiere prezioso dell’accompagnamento dei giovani alla vita. La diffusione della conoscenza, del, dele la lotta culturalesono il nostro compito (come istituzioni e come comunità), lo abbiamo riaffermato durante la preziosa iniziativa ‘’In Cammino Verso’’ organizzata dalle associazioni”.Per la barbara uccisione di Willy (), furono arrestati i fratelli; ai domiciliari. Secondo il gip “i quattro indagati infierendo con crudeltà su un ragazzo inerme, erano animati semplicemente dalla volontà di”. Il processo è iniziato a giugno. IL seguito al delitto di Colleferro è stato introdotto il cosiddetto, una misura restrittiva nei confronti dei responsabili di atti che, pur senza raggiungere le estreme conseguenze del casso di Colleferro, potrebbero turbare la civile convivenza e la serena fruibilità di. Per loro scatta il divieto di accesso ai centri urbani a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Quella nata dalla tragica morte di Willy Monteiro, è in sostanza una normativa. Lache sarà realizzata in memoria di Willy è uno spazio giardino destinato ai giovani, ispiratore di riflessioni "perché atti di violenza come quello non accadano più"