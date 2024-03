untachedface: su TikTok è virale la bellezza acqua e sapone

In un mondo di filtri di bellezza, botox, filler, Photoshop e immagini generate dall'intelligenza artificiale, siamo circondati da foto di volti senza pori e impossibilmente perfetti. Tanto che mettersi davanti a una fotocamera come mamma ci ha fatte, come si dice ‘acqua e sapone’, è un atto rivoluzionario. O meglio, lo era, fino a qualche tempo fa. Ma le cose sono iniziate a cambiare, per fortuna, tanto che ora è quasi normale imbattersi in immagini al naturale, senza correzioni di sorta, ma con la naturalezza delle imperfezioni in bella mostra. E su TikTok impazzano foto di donne di 30, 40 e 50 anni senza trucco, botox o filler, a suon di hashtag #untouchedface, ormai virale.

“Per me, che sono mamma e compagna, ogni secondo è importante. E il mio corpo e il mio viso mostrano quanta vita ho vissuto!” si legge in un post. L’obiettivo è mostrare i loro volti reali, per ricordare al mondo online com'è la struttura della pelle. Quelli che si vedono sono “visi intatti” (così si potrebbe tradurre l’hashtag) con rughe, brufoli, occhiaie e tutto il resto.

A gennaio, la 28enne Courtney Ball ha dato il via a questa tendenza, postando un video accompagnato dal seguente messaggio: “Ecco un promemoria di come appare il volto incontaminato di una ragazza di 28 anni che non si è sottoposta ad alcun ‘trattamento’”. Al momento, ha quasi 9 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Ball ha raccontato a BuzzFeed di essere stata ispirata a postare il suo viso così com’è perché vuole vedere più volti che non siano stati alterati digitalmente o chirurgicamente nel suo feed. “Credo che i volti intatti, senza filtri, senza trucco e naturali non siano abbastanza apprezzati, soprattutto nello spazio online. Ho pensato che sarebbe stato un messaggio positivo affermare che le imperfezioni, le macchie, le cicatrici, i 'difetti' sono OK, normali e anche belli”.

E a proposito dell'invecchiamento, lei che non ha nemmeno 30 anni, dice: “Invecchiare, per me, è una sensazione confortante: trovare il mio posto in questo grande, spaventoso e bellissimo mondo. Ogni anno che passa, mi conosco sempre di più e imparo/disimparo sempre di più. Ogni secondo è importante, è prezioso come mamma e compagna. E il mio corpo e il mio viso dimostrano quanta vita ho vissuto!”.

La reazione: imperfetta è bella

Una sorta di reazione all'estremizzazione del concetto di perfezione, praticamente un’ossessione soprattutto tra le ragazze più giovani, addirittura adolescenti e pre adolescenti, che addirittura ricorrono fin da piccole a creme antiage, a trattamenti estetici e via dicendo; oggi, infatti, sui social la tendenza è l'opposta: è proprio farsi vedere esattamente così come si è. E riguarda sì la Gen Z ma anche le Millennials.

Ormai ci siamo dimenticate la vera consistenza della pelle umane e del suo vero colore con le discromie, le macchie, le cicatrici e tutto il resto. E la cosa peggiore è che c'è proprio il timore di farlo, perché si ha paura di essere derisi, offesi, messi al centro del body shaming, confrontati con le foto di chi sfoggia una pelle apparentemente perfetta, quasi senza pori. L'alterazione, digitale o chirurgica, sembra sia la norma.

La 28enne da un lato è stata sommersa di offese da parte chi non ha ritenuto abbastanza "gradevole" il suo aspetto. "Sembra più 38enne che 28enne" ha scritto una persona. Un altro utente si è chiesto se fosse normale avere le rughe a 28 anni. Dall'altro lato centinaia donne si sono fatte avanti, seguendo il suo esempio, condividendo i loro volti acqua e sapone, al naturale, liberandosi dell'ossessione per la perfezione, per il dover a tutti i costi aderire a uno standard che esclude le cosiddette imperfezioni.

Il trend #untouchedface è così diventato virale e da gennaio a oggi convinto donne di ogni età, comprese quelle più avanti con gli anni, che hanno letto in questo hashtag un potente messaggio di normalizzazione anche della vecchiaia, in un mondo in cui invece sembra ci sia posto solo per la giovinezza. Le esperienze di queste donne dimostrano il bisogno di non voler somigliare a nessuno, il desiderio di non dover a tutti i costi accontentare lo sguardo altrui, adattandosi agli standard, agli ideali, agli stereotipi.