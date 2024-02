Ansia social: la bellezza senza filtri causa stress, serve più fiducia in se stesse

Lo stress da social: casi in pericolosa crescita

Fuga dalle piattaforme? Sì ma serve consapevolezza

Se è vero com'è vero che “”, in Italia pare che qualcosa si muovi sul fronte della costruzione del sé dentro e fuori dai. Il 15 giugno scorso a Milano è sbarcata la, un evento organizzato nell’ambito del “” che vede in prima lineadel mondo allo scopo di permettere a giovani e giovanissimi di lavorare sulla propria autostima attraverso un percorso educativo rigorosamente gratuito. Al centro del dibattito anche i social esulla vita di grandi e piccini. D’altronde, stando - anche - a quanto dicono gli studiosi, i social network sono. E, diciamocelo, non servivano studi e numeri per capirlo. I più attrezzati di noi a comprendere le dinamiche social e sociali che si nascondono dietro l’algoritmo di Meta già da tempo avevano compreso che “”.Eppuree adesso distinguere il virtuale dal reale, l’immagine dallo schermo , il like dall’affetto sembra essere diventata un’operazione assai difficile. Il senso di inadeguatezza delle persone di ogni età sta dilagando. Pare che il meccanismo sia più o meno questo: l’erba del vicino – di account – è sempre più verde. Che poi nella realtà non è così poco importante., tanto da ridurre il dilemma “essere o non essere” a coltissimo equivoco elitario. Cogito ergo sum un po’ poco, verrebbe da dire, se non fosse che la faccenda è seria e grave. Lo stress da social è reale e affligge grandi e piccini, senza distinzione di ceto. Una vera e propria sofferenza psicologica che tende a minare le fondamenta dell’intera società. E hai voglia a cercare di razionalizzare, spiegando che i problemi sono altri:, così come quelli di depressione problemi di alimentazione . Questo basti per capire che limitarsi a catalogare il problema come questione minore è sbagliato e pericoloso.Complice il recente lockdown, la corsa verso laha accelerato il passo. L’unica soluzione a portata di mano, seppur temporanea, èe uscire dalla bolla, come Selena Gomez insegna . Vivere la vita vera, fatta di persone in carne e ossa che di perfetto hanno poco o nulla e che combattono ogni giorno per cercare di assomigliare a ciò che vorrebbero essere. Al fisiologico meccanismo di fuga/difesa, però, deve associarsi indispensabilmente un. E allora ben vengano momenti di costruzione di una coscienza collettiva come la Giornata dell’autostima in cui (quantomeno) si prende la palla al balzo per parlare di un qualcosa daiche sarà presto in cima all’agenda di tutte e tutti, decisori politici in primis. A proposito di decisori politici: il bonus psicologo approdato nel nostro Paese in fase post-pandemia sta riscontrando successo. Non a caso, forse.