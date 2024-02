Usa, Corte suprema: le università non possono valutare la razza per le ammissioni

Corte Suprema, la spaccatura

Ammissioni eque, gli studenti che plaudono la decisione

L’ira di Biden, la felicità di Trump

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Biden (@joebiden)

Le università americane non potranno più usarecome fattore per ammettere gli studenti. Lo ha deciso la Corte suprema Usa in una causa contro due blasonati atenei, tra cui Harvard , infliggendo un altro duro colpo alle politiche liberali dopo l'abolizione della sentenza Roe vs Wade sull'aborto. Per il presidente Joe Biden e i dem è un attacco ai progressi verso la giustizia sociale, per Donald Trump e i repubblicani una vittoria del merito e dell'uguaglianza.Spaccandosi 6 a 3, ladei giudici ha picconato un'eredità storica del movimento per i diritti civili degli anni Sessanta. Era la cosiddetta ‘’ ("affirmative action") per l'ammissione ai college, ossia una sorta difinalizzata a una maggiore inclusione delle minoranze, a partire da quella afroamericana, anche a beneficio degli altri studenti, che possono così confrontarsi con punti di vista diversi.Ma per il presidente della Corte suprema, autore dell'opinione di maggioranza, questa prassi “non può durare per sempre” ed “equivale a una discriminazione incostituzionale contro altri”. "Lo studente deve essere trattato in base allecome individuo, non in base alla razza” ha scritto Roberts nella sentenza. La Corte ha affermato che le università sono libere di considerare il background di un richiedente - se, per esempio, è cresciuto sperimentando il razzismo - nel soppesare la sua domanda rispetto a studenti più qualificati dal punto di vista accademico. Ma che non possono decidere principalmente in base alDure le osservazioni dei, che hanno accusato i colleghi di essere daltonici di fronte alla realtà di “una società endemicamente segregata”, illudendosi che il razzismo sia un problema del passato. "Ignorare la razza non renderà uguale una società che è razzialmente disuguale. Ciò che era vero negli anni '60 del 1800, e ancora nel 1954, è vero anche oggi: l'uguaglianza richiede il riconoscimento della disuguaglianza”, ha scrittoLa Corte suprema, con questa sentenza,a un gruppo di attivisti, " Students for Fair Admissions ", che aveva fatto causa alle due più antiche università privata e pubblica del Paese, Harvard e la University of North Carolina (Unc), sostenendo che discriminavano in base alla razza penalizzando studenti bianchi e asiatici ugualmente o meglio qualificati. “Se sei un asiatico-americano devi ottenere 273 punti in più al Sat (un esame propedeutico, ndr) per avere le stesse possibilità di ammissione di una persona di colore ad Harvard. È giusto?”, ha commentato, uno dei ricorrenti."Students for Fair Admissions" è un gruppo che conta, genitori e altri "che credono che le classificazioni e le preferenze razziali nelle ammissioni al college siano ingiuste, non necessarie e incostituzionali" si legge sul sito. Per "Students for Fair Admissions" “la fine delle preferenze razziali nelle ammissioni al college è un risultato che ildi tutte le razze ed etnie celebrerà".In piena sintonia con la minoranza dei giudici della Corte Costituzionale anche un adirato, che ha commentato pubblicamente la sentenza dalla Casa Bianca. “Sono fortementecon la Corte suprema, la sua sentenza si è scostata da decenni di precedenti” ha tuonato il presidente degli States.“Leancora negli Stati Uniti, le pari opportunità non sono ovunque nel Paese” ha denunciato, annunciando una serie di iniziative per tenere in qualche modo aperta la via per rafforzare la diversità e la giustizia razziale nelle scuole. “Questa” è poi sbottato. Tra le reazioni dem anche quella di, che insieme a Michelle ha beneficiato dell'azione affermativa per andare proprio ad Harvard.“L'azione affermativa non è mai stata una risposta completa, ma a generazioni di studenti che sono stati esclusi sistematicamente dalla maggioranza delle istituzioni chiave dell'Americadi mostrare che quel posto a tavola era più che meritato” ha osservato. Obama ha poi puntato il dito contro leper accedere ai college più ambiti. Trump, invece, ha sintetizzato l'esultanza dei conservatori: “Questo è. Le persone con capacità straordinarie vengono finalmente premiate”. E ha aggiunto: “Ci manterrà competitivi con il resto del mondo. Torneremo alla situazione in cui tutto è basato sul merito, ed è così che deve essere”.