Usa, il saluto di Nancy Pelosi: "Dopo vent'anni lascio spazio ai giovani"

"Per me non c'è onore ufficiale più grande di essere qui e parlare per la gente di San Francisco. E' giunta l'ora perdi guidare il caucus democratico che rispetto così profondamente, e sono grata che così tanti siano pronti e disposti ad assumersi questa fantastica responsabilità" dice così(82 anni), la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Dal 2007 al 2011 e nuovamente nel 2019, è stata la prima donna a ricoprire questa carica. Nel suo discorso del 17 novembre ha annunciato checome leader, ma che manterrà il suo ruolo di. "Continuerò a farlo come membro del Congresso, rappresentando la gente di San Francisco, continuando a prestare servizio allo stato della California e difendendo la nostra Costituzione" continua Pelosi. La speaker aggiunge che il motivo per il quale non intende più candidarsi, è dovuto anche al fatto di offrire allal’opportunità di introdursi in questa realtà. "alla leadership democratica al prossimo Congresso. E’ venuto il momento che una nuova generazione guidi il caucus democratico che rispetto tanto profondamente." dichiara la donna.Tanti i complimenti fatti a Nancy, primo fra tutti Joe Biden , con cui la speaker ha collaborato durante la sua carriera. Il presidente ha chiamato Pelosi per congratularsi con lei per la sua "". In una nota il presidente americano ha sottolineato che la democratica è stata ritenuta la Speaker più significativa della storia. "Si potrà anche dimettere dal suo ruolo di leader dei democratici ma Nancy Pelosi" , ha sottolineato Biden . Anche il senatore Chuck Schumer ha cercato di persuadere la speaker Pelusi a ricandidarsi nuovamente, per continuare a ricoprire il suo ruolo: "Per favore, cambia idea.". La rappresentante della Camera però rimane ferma sul suo punto. La decisione infatti sembra combaciare con la recente, del 28 ottobre scorso, al marito. Sono proprio per lui le commoventi parole che la leader ha pronunciato durante la fine: "Ringrazio il mio caro marito Paul, che è stato il mio amato compagno di vita e il mio pilastro di sostegno. Siamo tutti grati per tutte le preghiere e gli auguri mentre continua la sua guarigione. Grazie molte". Si, omaggiata da un grande applauso condiviso da tutta l'aula fra commozione e speranza, per un futuro che sappia guardare sempre più lontano.