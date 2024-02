Usa, un giudice blocca il divieto di aborto in Louisiana. Primo stop alle "Trigger law"

La lunga battaglia sulla questione dell'aborto

La situazione in Florida, Ohio, California e le preoccupazioni per le future battaglie civili

Se i nove supremi giudici statunitensiavevano autorizzato i singoli Stati americani ad introdurreche, c'è un altro giudice, in, che hadel divieto dell’ aborto in tutto lo Stato, in seguito proprio alla sentenza della Corte Suprema Usa sul noto precedente della Roe v. Wade.In, come in, il divieto di aborto eradopo la sentenza del massimo tribunale. E quello governato dal democratico John Bel Edwards è unoche hanno adottato cosiddette, pronte ad essere immediatamente valide al momento della decisione della Corte Suprema, che – come ben sappiamo – ha cancellato la protezione costituzionale delall’ interruzione della gravidanza negli Stati Uniti. Le legge della Louisiana non concepisce eccezioni neppure per stupro e incesto. Un’udienza sulla vicenda è stata convocata dal magistrato,, per l’. Almeno fino a quella data, il diritto d’aborto sarà preservato nello stato, nelleche oggi offrono la procedura. La decisione del tribunale è arrivata in risposta a un ricorso di cliniche e associazioni per l’assistenza alle donne, che hanno sostenuto come la legislazione della Louisiana violi la costituzione statale e sia stata formulata in maniera troppo vaga per essere applicata senza confusione e ambiguità. Negli stati meridionali e centrali del Paese, i servizi per l’aborto erano ormai già ridotti ai minimi, così da colpire anzitutto. La Corte Suprema federale, o meglio la sua maggioranza oggi ultra-conservatrice, ha affermato la scorsa settimana che l’, né nella tradizione e storia del Paese, spianando la strada a messe al bando locali. I critici della sentenza hanno invece sostenuto che. Lo storico caso, adesso ribaltato dalla Corte Suprema, aveva stabilito quel diritto costituzionale nel, un diritto riaffermato nella sostanza da successive decisioni fino a oggi.Dopo la sentenza di venerdì scorso della Corte Suprema in tutti gli Stati Uniti sono cominciate le. Come dimostra il caso della Louisiana, la battaglia ora si è trasferita a livello dei singoli stati. Inuna corte sta prendendo in esame una simile richiesta di stop a un divieto che scatterebbe dopo. Denunce sono partite anche in, dove una norma minaccia fino a, e in, dove il divieto scatta dopo appenaLa, nel frattempo, ha proposto unper inserire il diritto d’aborto nella sua Costituzione statale. Numerose associazioni dei diritti civili temono inoltre che la Corte Suprema si spingerà sempre più in là nell’erodere diritti e conquiste sociali e si preparano anche ad. Dal diritto alla contraccezione al matrimonio gay, fino alla regolamentazione del business, a misure di affirmative action nell'istruzione per combattere il retaggio della discriminazione razziale fino alla difesa del diritto di voto. La Corte ha già accettato casi su alcune di queste tematiche scottanti per il prossimo anno giudiziario che inizierà in autunno.