La malattia di Eleonora Giorgi. “Voglio raccontarla per aiutare gli altri”

Roma, 10 maggio 2024 – Eleonora Giorgi ha un tumore al pancreas. E’ stata la stessa popolare attrice a dare l’annuncio lo scorso novembre. “Voglio aggiornare tutti sulla mia malattia perché voglio aiutare chi combatte”, disse al Corriere della Sera raccontando settimane difficili ma anche piene di speranza e di voglia di combattere.

Eleonora Giorgi ha scoperto di avere il cancro quasi per caso. Si era sottoposta a una mammografia di controllo ma aveva molta tosse in quei giorni (ottobre 2023).

Ha quindi fatto una tac che ha mostrato qualche irregolarità ai polmoni. Da qui ulteriori esami più approfonditi che hanno mostrato la presenza del cancro al pancreas. L’attrice si è poi operata il 26 marzo, avendo svolto precedentemente una serie di sedute di chemioterapia.

Scoprire per tempo quel male, fare analisi approfondite, è stato fondamentale per Eleonora Giorgi. “Non mi spaventava la morte, ma ho visto la preoccupazione negli occhi dei miei figli – dice l’attrice – All’inizio non mi interessava molto finire la mia vita qui, visto che è stata incredibile e piena di cose ma sento l’amore della mia famiglia e voglio lottare”.