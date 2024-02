Viareggio, fuorisede licenziata per aver chiesto di andare a votare: "Speravo almeno in un confronto umano"

Quando reclamare il proprioti fa. Sembra assurdo, ma è realmente accaduto a unache vive a Viareggio ed è dipendente in una struttura della Versilia. La giovane, come riportato dalla Nazione , èe in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre ha domandato al proprio titolare di potersi recare alle urne nella propria regione d'origine, una di quei circa 5 milioni di fuorisede che altrimenti non potrebbe esercitare il suo. Non si aspettava certo che, invece di uno sperato sì o di un banale no, nella sua casella di posta elettronica fosse recapitata una mail di licenziamento.Venerdì scorso, 9 settembre, la ragazza si è rivolta al gestore chiedendo un permesso, invece di consumare preziosi giorni di ferie per scendere nel suo paese di residenza, rimasta in Campania nonostante da anni si sia spostata in Toscana per lavoro. "Quando ho chiesto se potessimi hanno detto che avrebbero chiesto al loro consulente", ha raccontato al quotidiano. Ma il responso è stato il più drastico. È emerso infatti che alla lavoratrice non spettava il permesso, diritto di cui possono beneficiare solo le figure impegnate ai seggi elettorali, oppure quei dipendenti che hanno questo tipo didi lavoro. Non il suo caso, purtroppo. Alla richiesta, legittima, di come potesse allora ottenere i giorni necessari per recarsi alle urne elettorali, però, la dipendente non ha avuto risposta così come al perché, il mattino successivo, si sia invece ritrovata senza lavoro. Assunta nella seconda metà del mese di luglio, il suo contratto individuale prevedeva un, durante il quale la struttura avrebbe potuto mandarla via in qualunque momento, senza doverle fornire alcuna ragione. E così è stato: la direzione dell'azienda non è tenuta a dare alcuna motivazione, si è sentita dire. Ma se lo shock per il licenziamento è comprensibile, "Mi sarei aspettataperché dal mio punto di vista non ci sono stati errori o mancanze sotto il profilo lavorativo", dice ancora la giovane, altrettanto legittimo, pur se privo di sensibilità, è stato l'atteggiamento dei suoi responsabili di lavoro.

"Forse sono stata ingenua io a firmare un contratto con così poche garanzie – conclude la giovane –, ma ha prevalso la prospettiva di un minimo di stabilità, con un impiego in un settore per il quale ho studiato, anche a fronte di un salario che, fatti due conti, superava di poco i 5 euro l’ora". Non proprio uno stipendio stellare quindi, sintomo di problematiche ben più gravi nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani e per le donne. Ma questa è un'altra storia. Quel che è certo è che se anche ora la giovane campana potrà andare a votare, il 26 settembre si troverà senza un lavoro: passate le elezioni, per lei sarà tutto da rifare. E chissà se questa sua vicenda non possa essere da stimolo per il prossimo governo, perché non è ammissibile che, in un Paese civile, perché una giovane possa esercitare un suo diritto di cittadina, debba rinunciare ad un altro. Altrimenti, nella bilancia sociale, a perdere è il buon senso.