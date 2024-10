Victoria’s Secret, sfilata più inclusiva e varietà dei corpi al centro

Dopo cinque anni, lo spettacolo di Victoria’s Secret ritorna in scena all’insegna della body positvity, facendo sfilare anche nuove modelle dalla corporatura curvy accanto ai volti noti di ieri e di oggi, da Gigi Hadid a Vittoria Ceretti, da Eva Herzigova a Carla Bruni, da Irina Shayk a Kate Moss.

Lo show era stato oggetto, negli ultimi tempi, di forti critiche riguardanti proprio le protagoniste in passerella: le polemiche riguardavano in particolare il fatto che venissero mostrati corpi “troppo perfetti” e la la promozione di una fisicità “pericolosa”, che poteva potenzialmente spingere verso standard di magrezza malata, legati a anoressia e disturbi alimentari.

US model Bella Hadid walks the runway during Victoria's Secret Fashion Show at Duggal Greenhouse at the Brooklyn Navy Yard in Brooklyn, New York on October 15, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

C’era stato poi anche il rifiuto di far sfilare donne trans e lo show era stato quindi cancellato nel 2019. In seguito, Victoria’s Secret ha avviato una serie di cambiamenti per rendere il brand più inclusivo: come nel 2021 quando ha sostituito il nome “Angeli” con “VS Collective” e ha incluso donne che non fossero solo modelle ma anche personaggi del mondo dello sport, attrici e giornaliste.

Il ritorno alle scene a New York è stato quindi atteso con un hype particolare e non sembra aver deluso le aspettative. Una serata evento che ha visto sfilare in lingerie volti già noti del mondo dello spettacolo, come Tyra Banks e Adriana Lima, che si è presa la sua personale rivincita dopo le pesanti critiche ricevute a causa del cambiamento che il suo corpo ha avuto quando ha dato alla luce il terzo figlio. Ma ci sono stati anche nuovi arrivi, come Alex Consani e Valentina Sampaio, le prime modelle trans, e le due modelle curvy Ashley Graham e Paloma Elsesser.

French-Italian model and singer Carla Bruni walks the runway during Victoria's Secret Fashion Show at Duggal Greenhouse at the Brooklyn Navy Yard in Brooklyn, New York on October 15, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

La sfilata quindi ha cambiato volto, mettendo al centro la varietà dei corpi esistenti e il comfort. Il focus del marchio adesso non è più la fantasia irraggiungibile che offriva inizialmente ma è sui prodotti: la lingerie sexy che si vede indossata durante la sfilata sarà acquistabile in negozio con un range di taglie più ampio del passato; in più verrà tenuta in considerazione la comodità e l’indossabilità dei capi, oltre alla loro estetica.