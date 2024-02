Ashley Graham in intimo modellante dopo il parto. Basta vergogna per i segni della gravidanza

La bellezza è negli occhi di chi si piace: i segno della gravidanza messi in bella mostra

Paladina della body positivity: "il viaggio per arrivare ad amarsi è più complesso di quanto si possa immaginare

, segni particolari: bellissima. Lineamenti del viso perfetti, imperfezioni che diventano risorse. Modella curvy per eccellenza , bandiera dell’accettazione e del rispetto di se stesse (e degli altri). Da sempre impegnata nel promuovere la body positivity , è ovunque in prima linea affinchésiano temi al centro anche nel fashion system . Il suo messaggio ha sfondato muri, scavalcato barriere, infranto tabù , scalzato pregiudizi, ed è risuonato forte e chiaro dalle passerelle o dalle copertine che l’hanno immortalata anche senza veli: sempreChi l’ha detto che per essere super sexy bisogna rientrare nei fatidici canoni dei 90-60-90 ? Ashley è la dimostrazione vivente che la bellezza passa innanzitutto dall’e dal mostrarsi così come si è. L’ultimo tassello di questo percorso arriva adei piccoli Malachi e Roman, nati dal matrimonio con Justin Ervin. La super-mamma Ashley, dopo aver messo al mondo i gemelli, si è spogliata dei vestiti ed è rimasta addosso solo con. Poi ha postato sui social un breve video in cui balla in modo sensuale, lanciando così un messaggio incoraggiante a tutte le neo mamme:sul corpo?Lei,, le ha messe in mostra concedendosi un balletto realizzato per andare oltre i pochi istanti delle riprese, per bucare il video, per raggiungere tante neo mamme preoccupate dagli stravolgimenti del proprio corpo, che dopo i nove mesi sentono così diverso dal momento pre-parto. Il messaggio suona forte e chiaro, e intende spronare tutti ad avere un rapporto migliore con se stesse.: come sottolinea Ashley nel video verità, quelle non sono imperfezioni, ma i segni della vita e dalla volontà di avere una famiglia, nel suo caso numerosa.La paladina della normalizzazione del corpo , a prescindere dalla taglia, ha accompagnato il video con un post molto esplicativo: “Èche lo posto, per coloro che non si sono riprese o non potrebbero farlo, per ricordare a tutti coloro che ne hanno bisogno che il proprio corpo è bello nella sua forma più reale”. Parole che suonano comeverso tutte e verso tutti: “Il mio corpo è forte, eccolo a cinque mesi dopo il parto. Con la speranza di normalizzare tutti i corpi, in ogni fase della vita”.Da sempre Ashley Graham ha utilizzato la sua popolarità per far passare, attraverso i suoi canali social, messaggi body positive, non vergognandosi mai di mostrare ancheche ha attraversato. Per chi la crede un’eroina o una donna animata da una forza sovrumana, si sbaglia, e lo ha ammesso lei stessa: “Indipendentemente da ciò che faccio e da come mi adopero in difesa della body positivity,. E se devo essere onesta, non sempre mi sento del tutto a mio agio nel mio corpo, vado a periodi”. A 34 anni è mamma di tre bambini, e ha anche confessato che coi gemelli Roman e Malachi, molto più che col suo primogenito Isaac.Tra i retroscena della maternità, mentre racconta com’è la vita coi nuovi arrivati, ha confessato didal tornare subito al lavoro , ma vaglia bene, e con calma, i prossimi impegni. Lei intanto prosegue con tutte le forze per la sua strada: “È la cosa giusta da fare – dice – per condividere quello che ho dovuto affrontare”. Giorno dopo giorno va avanti sdoganando tabù e mostrandosi nella quotidianità delle cose,. Tante battaglie, quelle di Ashley, che vanno in un’unica direzione: far sì che ognuna possa trovare un equilibrio, sentirsi sempre soddisfatta di se stessa e finalmente sicura del proprio aspetto. Del resto, come diceva Maya Angelou: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”.