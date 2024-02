Busta paga trasparente per combattere la disparità salariale: lo chiede il Parlamento europeo

Abolire il segreto salariale

In tribunale l'onere delle prove spetta al datore di lavoro

Le relatrici

Prossime tappe

La differenza c'è e (non) si vede. Un dato che è ormai tristemente noto:in media circa il 14% in meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro nelle aziende (dati 2019). Il principio della parità tra uomini e donne, in termini economici, è sancito infatti dall', ma il divario di genere 'in busta paga' nell'Unione continua ad esistere, con variazioni significative tra i Paesi UE, ed è diminuito solo in minima parte negli ultimi dieci anni. Per questo il Parlamento di Strasburgo continua a mettere in campo misure di contrasto al fenomeno. L'ultima è quella di martedì 5 aprile, quando l'Eurocamera ha approvato il mandato negoziale per avviare i colloqui con i governi UE sulla direttiva sulla. "dovrebbero essere obbligate a pubblicare i dati sulla retribuzione per genere e affrontare qualsiasi divario retributivo esistente" si legge nel comunicato ufficiale.Il testo legislativo è stato approvato con. Secondo gli eurodeputati è necessarionelle clausole contrattuali nelle aziende europee che abbiano almeno 50 dipendenti, in modo da far sì che i lavoratori e le lavoratrici stesse possano rendere palese ogni divario retributivo di genere esistente negli stipendi. "Gli strumenti per la valutazione e il confronto dei livelli retributivi e i sistemi di classificazione professionale devono basarsi su criteri neutrali sotto il profilo del genere", dicono i parlamentari. Se si dovesse riscontrare poi, all'interno delle aziende, un, andrebbero presea livello dirigenziale: "i datori di lavoro, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, dovrebbero condurre una valutazione delle retribuzioni ed elaborare un piano d'azione per garantire la parità" si legge ancora nella nota.I deputati chiedono anche alla Commissione europea di creare unavirtuose, ovvero coloro che non presentano un divario retributivo di genere, e sostengono la proposta dello stesso organo esecutivo di spostare sul datore di lavoro l'onere delle prove nelle questioni legate alla retribuzione dei dipendenti. "Nei casi in cui un lavoratore ritiene che il principio della parità di retribuzione non sia stato applicato e porta il caso in tribunale, la legislazione nazionale dovrebbe obbligare, piuttosto che il lavoratore".Tra le parlamentari europee(Renew Europe, NL), della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, ha commentato: "Oggi siamo più vicini a eliminare il divario retributivo di genere in Europa. In Parlamento, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la garanzia del diritto all'informazione per le lavoratrici e la limitazione degli oneri inutili per le aziende. In questo modo possiamo". ''Con questa direttiva stiamo compiendo un passo importante verso l'uguaglianza di genere e facendo luce sul problema della disparità di retribuzione", ha dichiarato invece(Verdi/ALE, DK), della commissione per l'occupazione e gli affari sociali. "Affermare chebasata sul genere non rappresenta solo un segnale forte, ma è anche uno strumento per aiutare i Paesi UE e i datori di lavoro a eliminare il divario retributivo tra i sessi", conclude Peter-Hansen.

L'aspettativa dell'Europarlamento è quella di iniziare quanto prima i negoziati coi governi statali per decidere sulla forma finale della legislazione, dato che il Consiglio ha già approvato la sua posizione comune nel dicembre scorso. In questa direttiva si prevedeva infatti che i manager aziendali (con almeno 250 lavoratori dipendenti) debbano garantire la trasparenza sul divario retributivo e che scatti l'obbligo di valutazione congiunta con i sindacati in caso emerga una differenza di almeno il 5% tra i salari di uomini e donne. Ora però le maglie sembrano volersi stringere ancora di più, come dimostra il nuovo testo adottato dal Parlamento Ue.

Il testo unico sulle pari opportunità in Italia

Nel nostro Paese, a ottobre 2021, era stato già il, a firma(Pd), con assenso unanime da parte delle varie forze politiche. L’obiettivo ambizioso di questa legge è quello di ridurre il cosiddetto “gender pay gap”, di rimuovere le discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro e alle opportunità di crescita professionale per le donne. Per farlo scatta l'obbligo per le aziende (sia pubbliche che private) che impiegano più di 50 dipendenti di redigere un, oltre all’istituzione, da gennaio 2022, della cosiddetta “certificazione della parità di genere”, dedicata alle imprese che promuovono la parità salariale, la tutela della maternità e la parità di mansioni. Per le aziende che a fine anno avranno ottenuto questa sorta di “bollino” di merito è previsto unoche arriva fino a 50 mila euro all’anno. La relatrice Gribaudo ha commentato favorevolmente la mossa dell'europarlamento: "È un sicuro passo in avanti, a maggior ragione nel momento in cui si chiede di fissare la soglia di trasparenza a 50 dipendenti - ha detto a la Repubblica -. Possiamo dire chein questo senso, e molti parlamentari dall'estero si sono messi in contatto per chiedere informazioni sull'impianto della nostra norma. Finalmente si recepisce un passo di fondamentale importanza: dobbiamo abbassare la soglia di numero dei dipendenti delle aziende per avere quadro più completo possibile". A questo punto, ha concluso, "serve favorire un profondo cambiamento del quadro culturale: la, specialmente all'uscita dalla pandemia,".