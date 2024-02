Gender gap: le giovani donne ora guadagnano quanto gli uomini in 22 città americane

In almeno una ventina di città metropolitane degli Stati Uniti le giovani donne hanno colmato il divario salariale o hanno superato i loro colleghi maschi. I passi avanti nell'istruzione superiore e una maggiore trasparenza sugli stipendi sono le armi che stanno permettendo loro di combattere le disparità radicate. Secondo un'analisi del Pew Research Center (sui dati del Census Bureau) pubblicata dal Washington Post, le under 30, in media, guadagnano quanto o più degli uomini a Washington, New York, Los Angeles e in altre 19 grandi città metropolitane, laddove i forti mercati del lavoro attirano giovani istruiti che cercano di costruirsi una carriera.

I numeri del divario salariale negli Usa

A livello nazionale, le trentenni e le ragazze più giovani prendono 93 centesimi per ogni dollaro guadagnato da un collega maschio. Tuttavia se si considera l'intero settore femminile, ovvero le lavoratrici a tempo pieno, nel corso di un anno il salario scende a 82 centesimi. Gli esperti, che hanno monitorato i dati dal 2015 al 2019, sostengono tuttavia che ci sia un piccolo ma costante miglioramento rispetto al decennio precedente, quando le donne guadagnavano 77 centesimi ogni dollaro degli uomini.

Diventare mamme costa

La ricerca mostra inoltre che mentre il divario di genere si sta riducendo per le giovani donne, la gestione di alcuni eventi comuni nella vita di queste, come la maternità e la crescita dei figli, si pongono come ostacoli persistenti alla lotta per la parità salariale, come ha spiegato al Washington Post Richard Fry, un ricercatore senior di Pew che ha condotto lo studio. "Questo è coerente con una scoperta che gli economisti del lavoro hanno ben documentato: le donne sono penalizzate quando diventano mamme", ha aggiunto. Uomini e donne, infatti, iniziano più o meno alla pari, ma le disparità salariali aumentano nel tempo, secondo gli economisti. Piccole differenze vengono amplificate quando gli aumenti e le promozioni si accumulano nel corso degli anni e dei decenni. "Più una donna è anziana, più tempo ha avuto per essere stata scartata per una promozione, per ottenere un aumento rispetto a un collega maschio, o per aver sacrificato la sua carriera per la sua famiglia", ha detto Betsey Stevenson, professore di politica ed economia all'Università del Michigan.

Più sei giovane più lotti per i tuoi diritti

Le donne hanno meno probabilità di essere seguite nell'inserimento lavorativo così come di ricevere una formazione manageriale, ha detto al quotidiano statunitense Alexandra Kalev, docente di antropologia all'Università di Tel Aviv. Hanno invece più probabilità di essere indirizzate verso impieghi meno prestigiosi, anche quando hanno competenze tecniche specializzate. Inoltre il congedo di maternità può farle scivolare verso una "corsia per mamme" in cui promozione diventa quasi un miraggio, anche nelle aziende con politiche più eque in termini di parità di genere. "In sostanza, poiché i sistemi di carriera delle aziende sono tali da offrire più opportunità agli uomini, questi hanno più possibilità di fare carriera e di mantenere il loro lavoro più a lungo. Ciò si traduce crescenti divari salariali con il passare degli anni", ha detto Kalev. I recenti risultati di Pew, dicono gli esperti, sono in linea con altre ricerche che esaminano i guadagni delle lavoratrici in età diverse. Uno studio del 2014 di Claudia Goldin all'Università di Harvard, infatti, aveva già concluso che il divario salariale tra uomini e donne si riduce significativamente, in termini di ore di lavoro e compensi, soprattutto per le giovani donne. Per gli esperti questo è determinato da un un mix di livelli alti di educazione e consapevolezza. Le leggi sull'equità retributiva hanno spinto i datori di lavoro a dover giustificare le loro decisioni rispetto alla retribuzione dei dipendenti, rendendo più facile per le donne contrattare per ottenere di più.