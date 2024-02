Google pagherà 118 milioni di dollari per discriminazione di genere a 15mila donne

La causa per discriminazione salariale e l'Equal Pay Act

Le altre cause per disparità di trattamento in casa Google

la gestione dei dipendenti da parte di Google

è stata messa in discussione più di una volta e su più fronti. Nel 2021, ad esempio, ha accettato di pagare 2,5 milioni di dollari per risolvere un reclamo in cui si affermava che l'azienda sottopagava le ingegnere donne e ignorava le domande di assunzione degli asiatici. se non è discriminazione questa!

La soluzione più giusta o quella più facile?