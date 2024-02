Nuovo polo della tecnologia in Toscana: superata quota 110 dipendenti

La Toscana punta sulla tecnologia per il progresso

La notizia è di poche settimane fa: la software house fiorentina, gruppo internazionale con 20 sedi tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti. L'unica in Italia è in Toscana, a Scandicci, in provincia di Firenze. Un traguardo destinato a far parlare di sé, se si considera che Remira, che nel 2022 ha generato un fatturato di 50 milioni di euro, è uno dei principali fornitori di soluzioni intelligenti per la supply chain e il commercio omnicanale per aziende del settore retail, logistico e industriale.Un punto di riferimento nel cammino verso il progresso tecnologico nell’ambito del quale Giuneco, azienda di consulenza informatica e sviluppo di software fondata nel 2006, opera allo scopo di sviluppare soluzioni software sempre più performanti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Un’operazione che, tra le altre cose, consente di superare quotasul territorio toscano e che getta le basi per la nascita di un nuovo polo della tecnologia in regione. Un'interessante svolta aziendale e un indubbio passaggio utile per la comunità tutta di cui abbiamo parlato con, Ceo di Giuneco, e, Ceo di REMIRA Italia.Marco Castellani - "L' intelligenza artificiale è particolarmente efficace negli scenari in cui non esiste un programma capace di fornire la soluzione ottimale. Tale tecnologia aiuta a trovare l’alternativa più efficace. La sua adozione porta a un aumento della capacità produttiva e alla possibilità di gestire un quantitativo di lavoro più grande.Accelera inoltre la velocità d'esecuzione dei processi e porta a una riduzione del tempo nella loro realizzazione. Eliminare azioni ripetitive, noiose o alienanti permette di destinare le persone a ruoli e mansioni umane, più consone e strategiche. Non solo: l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per aumentare la sicurezza sul lavoro. Può infatti gestire la manutenzione predittiva di guasti, diminuire i compiti da eseguire a contatto con le macchine ed eventuali errori di distrazione. In via generale, tutto ciò rappresenta un volano per la crescita delle piccole e medie imprese. Dall’altro lato, però, bisogna comunque tenere a mente che i dati usati per 'addestrare' i sistemi di intelligenza artificiale provengono dal mondo reale, sono figli della nostra società e come tali rispecchiano un mondo in cui, purtroppo, esistono anche disuguaglianze e iniquità. L’intelligenza artificiale deve essere pertanto implementata e utilizzata con consapevolezza, applicando una capacità etica laddove questa tecnologia ne fosse carente. Il primo passo da parte delle aziende per correggere bias e pregiudizi nell’ambito dell’intelligenza artificiale è quindi quello di sensibilizzare gli utilizzatori rispetto al problema e alle sue possibili conseguenze".Lorenzo Azzari - "Creare qui un polo tecnologico significa divenire un punto di riferimento a tutto tondo per le aziende che abbiano necessità di servizi informatici e di innovazione digitale. Attraverso l’esperienza di Giuneco e le competenze trasversali delle company del gruppo Remira, da oggi è possibile, con un solo contatto, avere accesso a una gamma ampia di servizi pur garantendo il know-how verticale sui prodotti, orientato verso le necessità specifiche del cliente. Oltre a questo, il gruppo Remira si propone come promotore di un network di aziende, permettendo di avvicinare domanda e offerta. A questo scopo, a breve verrà inaugurato il primo evento dedicato alle potenzialità del mondo dell’information technology nel settore fashion, in cui Remira Italia vanta una lunga esperienza, con lo scopo di fornire prodotti e servizi per realtà del calibro di Carhartt, Woolrich, Luisaviaroma e molti altri brand italiani e internazionali del luxury Dare forma a un polo tecnologico vuol dire, inoltre, fornire al territorio molte occasioni offerte dal mondo digitale, soprattutto in ambito lavorativo, essendo uno dei settori con maggior richiesta e più ampia possibilità di crescita. Con l’ingresso all’interno di un gruppo internazionale, i componenti del team di Giuneco potranno respirare un clima di ricco scambio culturale e fare esperienze di lavoro all’estero. E, proprio per fornire a chiunque lo desideri la possibilità di avvicinarsi a questo mondo spesso poco conosciuto, insieme stiamo lavorando su un progetto che punta alla creazione di una Academy per supportare e accelerare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, il Pin di Prato e il Mita di Firenze".Marco Castellani - "La nostra regione, e in particolare Firenze, è stata culla del Rinascimento prima, eccellenza dell’artigianato e della moda poi. Vedere questa regione ricca di potenzialità ed esperienza come centro nevralgico delle nuove tecnologie potrebbe rappresentare la naturale evoluzione della sua storia. Giuneco da sempre agisce mettendo al primo posto la cura e l’attenzione alle persone come elemento fondamentale e base per la costruzione di un ambiente lavorativo creativo, inclusivo e positivo, in cui tutti possano comunicare liberamente nel rispetto reciproco. Mission che si sposa perfettamente con principi e valori aziendali del Gruppo Remira. Insieme spalancheranno le porte dell’intelligenza artificiale anche qui da noi. Un’unione di intenti su cui tenere gli occhi puntati".