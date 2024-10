Partecipa anche tu al Festival di Luce! Tanti ospiti, da Giovanni Allevi a Noemi. Come iscriversi

Tanti ospiti per un evento da non perdere. Sabato 19 ottobre a Palazzo Vecchio c’è il Festival di Luce! Il tema dell’intelligenza artificiale animerà quest’anno l’appuntamento che vede tanti ospiti sul palco del Salone dei Cinquecento. I panel si dividono tra mattina e pomeriggio. Nel pomeriggio saliranno sul palco tra gli altri Caterina Balivo, Giovanni Allevi, Noemi e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Clicca qui per iscriverti agli eventi del pomeriggio

In particolare, Caterina Balivo dialogherà con la direttrice di Qn La Nazione Il Giorno Il Resto del Carlino Agnese Pini sull’amore al tempo dell’intelligenza artificiale. Attesissima poi l’intervista al musicista Giovanni Allevi. E poi Gianluca Gazzoli appunto e Noemi.

L’evento di Luce! si concentrerà sulle innovazioni dell’intelligenza artificiale, evidenziando come queste nuove applicazioni possano promuovere i diritti civili, la sostenibilità, l’occupazione, il supporto alle persone con disabilità e la parità di genere.

Esploreremo le modalità in cui la tecnologia può contribuire a costruire un futuro più equo e giusto per tutti. Insomma vogliamo costruire un dialogo il più possibile ampio e aperto per affrontare qualcosa che fa già parte del nostro presente e che inevitabilmente influenzerà il nostro futuro.