Pausetiv offre un approccio positivo alla menopausa

Una startup che offre un approccio positivo alla menopausa, aiutando le donne ad abbracciare questo particolare momento della loro vita come una transizione positiva del rinnovamento naturale, ridefinendone il percorso e garantendo un approccio empatico all'argomento basato sulla scienza. È questo l’obiettivo di Pausetiv (Menopause Care), in missione pionieristica per ridefinire questo snervante viaggio, che è una delle finaliste del Premio Luce! Startup Inclusiva, che verrà assegnato il prossimo 19 ottobre, nel corso del quarto Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

I problemi delle donne che entrano in menopausa

Secondo i dati degli ultimi anni, sono 18,5 i milioni di donne tra i 45 e i 55 anni che in Italia, Francia, Germania e Spagna sono entrate in menopausa. Più del del 75% però non riceve cure per i sintomi e l'impatto di quest'ultima sul lavoro è stata determinante per più del 60% delle donne. A questi problemi se ne aggiungono altri. Molte donne si sono rivolte a esperti per ottenere un'assistenza adeguata, ma solo in poche sono in grado di pagarla. La maggior parte dei medici poi, minimizza sui sintomi e non è empatica. E su internet? Le informazioni disponibili online non sono affidabili e sono frammentate.

L'IA a supporto dell'iniziativa

Ed è proprio qui che allora entra in gioco Pausetiv. La startup offre infatti protocolli di trattamento integrati e personalizzati su base scientifica sviluppati con il supporto dell'IA. Grazie alla sua app potrete monitorare i sintomi della menopausa, lo stile di vita da tenere e la sua evoluzione quotidiana. Avrete inoltre dei programmi fatti apposta per voi che vi controlleranno l'alimentazione, la forma fisica, la salute mentale e cognitiva, il sonno e la salute sessuale. Infine, potrete godere di una consulenza sulla menopausa sul posto di lavoro.

Come funziona la startup

Ma vediamo nel dettaglio come funziona il “viaggio“ di chi si affida a Pausetiv. La prima fase è quella dell'anamnesi dove la donna, dopo aver compilato un questionario dettagliato sul suo stato attuale, verrà sottoposta a degli esami: sangue, densità ossea (MOC), compresi i sintomi, informazioni di base sulla salute, stile di vita, mammografia, ECG, Pap test, ed altro se necessario. A questo punto verrà progettato un protocollo personalizzato dove l'IA prenderà tutti i dati degli esami e del questionario e li analizzerà per costruire una panoramica generale della paziente e suggerire un protocollo specifico. Gli esperti, dopo aver analizzato il materiale fornito dall'algoritmo, consegneranno il protocollo finale alla paziente. Una volta discusso con loro, tramite appuntamento virtuale, basterà scaricare l'app per monitorare quotidianamente le attività, i sintomi e gli effetti collaterali.

Perché scegliere Pausetiv

Perché scegliere proprio Pausetiv? In primis perché utilizza un approccio completo alla cura della menopausa sfruttando la tecnologia (IA) per fornire protocolli personalizzati attraverso l'identificazione di modelli di sintomi e altri marcatori. Poi perché considera tutti gli aspetti che possono influire sul benessere delle donne in quel momento della vita in modo interdipendente. Infine, perché utilizza un approccio positivo ed empatico in quanto affronta la mancanza di contatto umano nella cura delle donne, e tratta la menopausa come un nuovo meraviglioso capitolo della vita.

Ricordiamo che la startup ideata da Marina Correia e Clarice Pinto verrà sviluppata a febbraio 2025. Con l'obiettivo di lanciarla ad aprile per, finalmente, migliorare la qualità della vita delle donne con soluzioni innovative e su misura.

Come partecipare al festival

